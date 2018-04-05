研發黑蒜頭、蒜頭精 救滯銷

蒜頭產地價格低迷，加工成黑蒜頭，營養高，價格翻了好幾倍。（雲林縣口湖鄉崙東合作農場提供）

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中國時報
／綜合報導

蒜價低迷，雲林縣府祭出許多救蒜措施，除了大力行銷、補助烘乾設備外，產官學亦研發出附加價值高的產品如黑蒜頭、蒜頭精等，也有農會研製無臭糖漬蒜頭，挽救滯銷價慘的蒜頭。面對恆春半島洋蔥價格大跌，屏東縣長潘孟安則呼籲中央制訂農產品產量預警及管理制度，別讓同樣情況一再重來。

雲林縣莿桐鄉是大蒜重要產地，莿桐鄉農會研發出蒜頭精保健品，還有風味獨特的無臭糖漬蜜蒜，提高大蒜附加價值，後者尤其受歡迎，因為吃了嘴巴不會有異味。

總幹事張鈺萱說，很多人對蒜頭「既期待又怕受傷害」，顧忌的就是吃過後嘴內會有味道，該農會出產的糖漬蜜蒜以特殊技術消除臭味，食後口齒依舊清香。

口湖鄉崙東合作農場把大蒜加工成有「黑金」之稱的黑蒜頭，負責人王益豐指出，經過發酵等技術處理成的黑蒜，許多營養成分都比大蒜高，且吃起來像蜜餞，沒有強烈蒜味，在日本非常盛行，極品一顆要價超過500元日幣，市場很大。

雲林西螺漢典食品公司還鑽研出黑蒜頭真空包，總經理鍾紀銘表示，該公司全在雲林就地取材，黑蒜雞是很好的食補，不必大費周章燉煮，真空包加熱幾分鐘就能吃，方便美味，大家多吃，支持蒜農。

屏東縣長潘孟安說，縣府針對洋蔥價跌狀況，除逐步推動產地團體商標、協助農民開拓新的行銷通路之外，也將促請中央制訂完整的農產品產量預警，及管理制度，從根本解決問題。

(中國時報)

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