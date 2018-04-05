新聞透視－慣性產銷失衡 農友自求多福

2018年04月05日 04:10 中國時報 許素惠

台灣農產品產銷失衡幾成慣性，主因在於缺乏計畫性生產機制，農產品豐收期果賤傷農景象，從沒斷過，甚至產量下跌時，也因盤商刻意操控價格，讓農民辛苦多時的心血付諸流水，政府針對長期產銷失衡，既端不出治本的因應對策，對農民淪為不肖盤商眼中殂上肉的苦楚，也顯得缺乏同理心，口口聲聲「與人民站在一起」，只是選舉口號而已。

雲林蒜農多是個體戶，且多數為老農，不諳團結力量大的集體作戰策略，很容易被盤商聯手各個擊潰、砍殺價格，政府曾經大呼打「菜蟲」，其實這種聯合壟斷價格，殺剮、啃蝕弱勢農民血汗的行徑，何嘗不是「蒜蟲」？不論抓菜蟲或是抓蒜蟲，政府該做的，是拿出有效對策制裁以保護農民，不能只是喊喊而已。

撒錢式的補助、補貼，不是健全農產品市場的上策，堅定態度督促農業社團回歸正業、揪出市場投機分子、精準掌握產銷脈動、適當操作進出口調節等，才是刻不容緩的工作；在野黨在為農民請命、發聲的同時，也要嚴格監督政府積極作為，讓農產供銷失衡的沉痾早日解套。

蒜頭、落花生、紅蔥頭、洋蔥等都是區域性的敏感作物，政府過去曾因價格崩落而啟動九五機制護農，如今取消九五機制，又提不出平抑特殊敏感性作物產銷的有效對策，每當供銷嚴重失衡時，還是回到「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的補貼措施，不思建立完整的產銷供需制度，同樣問題陷入年復一年的輪迴，農民只能自求多福。

(中國時報)