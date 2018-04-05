明年試辦 動物園6月休館2周

2018年04月05日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市府研考會推行i-Voting新制，首個由機關提案的投票結果出爐，有9成8民眾支持台北市立動物園休館2周，從明年起動物園每年6月19日到30日都會讓動物「放暑假」。台北市長柯文哲4日說，投票結果太懸殊，既然如此就來試辦，大家喜歡就好。

9成8投贊成票

台北市立動物園目前僅固定於除夕休館，加上每周一室內輪流休館，園區相關設施需整修保養時，往往只能分區進行，不僅拉長工期也增加干擾動物時間，因此動物園自行提案i-Voting，盼能參考國外做法，增加每年6月19日到30日共12天休館期間。

研考會在今年2月13日到3月12日開放民眾投票，共有3萬579人次參與，結果有3萬58票、高達98.3％贊成動物園增加不對外開放時間，僅521票約1.7％票數反對。動物園將配合各項環境設施保養工程進度，明年開始實施，讓園區動物能有充分休憩時間。

政策考量民意

柯文哲昨受訪表示，這投票結果太懸殊，有高達98％的人贊成，既然如此就試辦看看，園內動物整年都被騷擾，現在終於有約2周時間能讓牠們休息一下。至於員工能否跟著放假？柯表示，如果沒有開園，員工上班人數就會大幅減少，只需要留守的人。

對於動物「放暑假」成為首個通過的i-Voting提案，柯文哲沒有太多意見，僅強調政策要考量民意、專業和價值，有些事情沒有牽涉到價值，既然動物園想讓動物放假，大家喜歡就好。

(中國時報)