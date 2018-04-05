幼童搭小火車 滑出護欄摔傷

小人國遊樂園3日1名幼童從小火車摔下，造成腿部擦傷、撕裂傷，所幸並無大礙。（賴佑維翻攝）

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中國時報
／桃園報導

4月4日是兒童節，不過位於桃園市的小人國遊樂園3日發生意外，大溪1名4歲曾姓男童，在小火車上，疑似口渴要拿放在地上的水意外摔倒滑出護欄摔傷，造成右大腿擦傷、右小腿撕裂傷。龍潭警方也提醒，清明連假出遊，務必注意安全，避免發生意外，業者也全面檢修相關設施。

疑口渴拿水跌倒滑落

有網友在臉書張貼文章，指小人國有幼童摔下火車，還被火車輾過，引起網友討論。小人國表示，3日大溪1處幼兒園數百位學生到遊樂園遊玩，老師帶著一群人搭小火車時，曾姓男童疑似口渴要拿放在地上的水喝時意外跌倒，且滑出護欄。老師見狀趕緊拉住曾童，因火車在行駛中，男童拖行在枕木上，因此受傷，並未有外傳遭火車輾過。

小人國表示，以前從未發生過搭乘遊園小火車摔傷意外，此外雖然小火車有護欄，但是小朋友身材過小，才會從護欄的縫隙滑出去，事發後也檢討小火車的護欄。

此外，針對男童受傷，也會持續關注，此外入園皆有保險，也會協助處理後續事宜。

右腿撕裂傷幸無大礙

消防局高平消防分隊趕至後，發現患者右大腿擦傷、右小腿則有18平方公分、4平方公分的撕裂傷，但意識清醒，生命徵象穩定，救護人員給予患者清洗傷口、止血、包紮及心理支持後，送往國軍桃園總醫院治療，所幸並無大礙。

龍潭警方提醒，4日兒童、清明連假開始，遊客出遊注意安全，避免發生危險，此外家長也顧好小孩，以免發生憾事。

(中國時報)

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