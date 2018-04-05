新水國小百歲 收350萬元紅包

2018年04月05日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

百年校慶遇上兒童節，縣長送350萬元大賀禮！彰化縣埔鹽鄉新水國小4日歡度100歲生日，同時慶祝兒童節舉辦校慶園遊會，彰化縣長魏明谷、立委王惠美、洪宗熠等出席祝賀，魏明谷並當場送上350萬元大紅包，要補助整修運動場跑道、綜合球場與周邊設施，讓百年「校瑞」很開心。

紅包賀禮 正是時候

新水國小校長陳讚誠表示，新水國小在1918年創校，今年滿100歲，由於學區運動風氣興盛，學校最優良的傳統就是田徑隊，但校園PU跑道去年因風災受損，綜合球場也會積水，影響學生練習，縣府350萬元賀禮來得正是時候。

今年百歲校慶配合兒童節，學校規畫系列活動有「三代同堂」、「親子寫生」、「才藝晚會」及「天燈祈福」，還有老舊照片與特色展、書法國畫揮毫及園遊會，讓來賓、家長與學生同樂。

魏明谷表示，新水國小操場PU跑道使用10多年，表層已多處龜裂破損，影響學生及民眾運動安全，為改善學校體育教學環境，將核定補助新水國小運動場跑道、綜合球場及周邊整修工程經費350萬元，並當場拿出支票讓校長「簽收」。

拿出支票 校長簽收

魏明谷強調，教育是百年大計，投資教育就是投資彰化縣的未來。為改善學校教學環境設備，縣府連續3年補助球場及周邊整建工程、校舍耐震補強、建物合法化補照作業、外立牆滲水修繕及周邊整建工程，整建經費累計約1450萬元。

縣府教育處表示，新水國小是彰化縣第32所百歲「校瑞」，目前全縣最老的學校是員林國小，已經120歲。

(中國時報)