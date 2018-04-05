南下墾丁車潮 一早塞到下午

清明節5天連假開始，4日上午往墾丁車潮開始湧現，台1及台17線南下車道8點過後每小時都有2000車次以上車輛。（潘建志攝）

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中國時報
／綜合報導

清明節5天假期開始，返鄉掃墓和出遊人潮4日上午湧現，往墾丁的車潮7時開始出籠，直至下午3時南下車道每小時車流量都超過2000車次，最尖峰時從南州交流道至墾丁得花上3小時，比平時多了1倍時間。

比平時多花一倍時間

據警方統計，截至4日下午6時止，往墾丁及台東的台1線及台17線路段南下車道，共3萬2641車次；其中高峰期為9時至13時，每小時車流輛為2800車次左右，加上枋寮路段正好舉辦廟會，造成交通回堵，警方實施調撥車道因應。

其中台1和台17交叉的水底寮五叉路口，到台1和台9交界的楓港路段，車流輛最多，直到往台東的車輛在楓港分流後，南下墾丁路段才開始順暢。不過車程走走停停，原本南州交流道到墾丁1個半小時的車程，要增加1倍時間才能到達。

警方評估，往墾丁路段4日、5日南下車輛最多，北上則是7日、8日最多，尖峰時間多在9時到13時。

警方也提醒，由於今年許多替代道路都在施工無法通行，交通狀況可能比往年更嚴峻，用路人要更有耐心，遵循警方疏導措施行駛。

景點優惠搶兒童商機

不少景點配合兒童節推出優惠活動，吸引親子遊客。雙流、墾丁國家森林遊樂區都在4月4日至8日推出兒童節連假活動方案，12歲以下兒童可免費入園。台灣原住民文化園區也舉辦「藝童享樂」活動，包括說故事及傳統童玩體驗，帶小朋友認識原住民文化。

高雄義大遊樂世界也推出16歲以下兒童99元門票優惠，並首次舉辦戰鬥陀螺義大盃，讓小朋友以戰鬥陀螺激烈廝殺。

(中國時報)

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