新北歡樂CAR 連假免費入園

2018年04月05日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

昨天是清明兒童連假第一天，「新北歡樂CAR」活動樂園正式開跑，新北市長朱立倫前往三重幸福水漾公園，當起裁判替正在賽車的小朋友們揮旗，還與小朋友互推色彩繽紛的空氣球，玩得不亦樂乎，朱立倫說，5天連假歡迎民眾全家大小一起來樂園玩，享受生活在新北的幸福感。

朱立倫表示，新北市有1380公頃以上的河濱公園，為了不浪費這些空間，新北市這幾年努力將高灘地打造成更多的河濱休憩空間，並在兒童節假期推出讓孩子快樂玩耍的安全空間，也要鼓勵父母多陪伴孩子，親子同遊同樂，才能培養彼此間的感情。

觀旅局專員陳靜芳說，「新北歡樂CAR」遊樂園從4月4日至4月8日一連舉辦5天，推出以車為主題的遊樂園，現場有「冒險小汽車」賽道，還設「星際奇幻旅行」及「機器人樂園」兩種氣墊遊樂園，讓小朋友們玩個痛快。

陳靜芳表示，現場邀請波力等知名卡通人偶、BabyBoss氣球魔術秀，並設有300公分高的馬卡龍色系大風車地景，遍地插滿夢幻的粉黃、粉藍、粉紫等大小風車；玩累就到一旁特色胖卡車市集享受可愛的美式鄉村風漢堡餐車、紅玉滿赤心雞蛋糕、美式復古工業風窯烤Pizza等知名美食，要讓大家玩好玩滿又吃飽。

教育局昨在板橋大遠百威秀影城，舉辦「新北市2018歡樂兒童月陪伴愛就GO」兒童節公益電影放映，公共電視文化事業基金會準備了導演安邦執導的電影「生生」，吸引不少學生及家長報名參加，現場234席座無虛席。

(中國時報)