風城兒藝節 陸海空1次體驗

2018年04月05日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

「2018兒童藝術節─風的運動場」4日起至8日在香山區水資源公園再次登場，首日現場就湧入上萬人，7大遊具帶著小朋友們飛天下海，一次體驗海陸空的刺激，還有幻象戰機低空俯衝，大小朋友都大呼過癮，活動還有5天，民眾可把握機會帶著孩子創造不同的兒童節回憶。

兒藝節活動是由兒童劇「飛天國外傳之藍白大對抗」率先登場，之後由市長林智堅跟空軍2聯隊長鄧恩憐共同迎接4架幻象戰鬥機低空衝場，戰機從頭頂呼嘯而過，來回衝場多達3次，巨大引擎聲浪震撼在場所有人，不少民眾驚呼彷彿能觸摸到幻象。

文化局指出，此次的兒藝節規畫在擁有豐富自然資源的香山區，可以同時享受陸海空獨特體驗，小朋友可盡情體驗陸地上的7大遊具，欣賞精采兒童歌舞劇，並搭上啟德機械的起重機「升空」遠眺香山海岸線，還有不時飛過頭頂上的幻象戰鬥機，創造獨一無二的兒童節。

而風的運動場遊具都經過結構工程精密計算、邊框包覆防撞材質、使用測試檢驗合格的鋼材繩網，一律要求結構技師簽證，並會在活動開始前進行遊具壓力測試，為安全嚴格把關，活動每座遊具更有志工陪同確保孩童安全，讓親子可以安心、盡情的挑戰各種遊具，也鼓勵民眾穿著運動鞋和輕便衣物、搭乘接駁車前來會場，適時補充水分、注意防曬，希望大家都能玩得開心，留下難忘回憶。

(中國時報)