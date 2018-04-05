仁愛梅來原趣 千人採梅樂

2018年04月05日 04:10 中國時報 楊樹煌 、 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投縣仁愛鄉公所為推廣互助新生梅園區的青梅產業，4日在互助國小辦理「梅來原趣」2018仁愛互新採、製梅DIY體驗，並與泰雅渡假村合作推出輕旅行等系列活動，吸引近千人參與採、製梅，一起體驗動手做脆梅的樂趣。

南投縣長林明溱、前縣長林源朗伉儷、原民局長張子孝、南投農田水利會長林庚辛、泰雅渡假村總經理李吉田、縣議員廖文賢、林芳妤及仁愛鄉農會理事長林高堂、總幹事戴錦稔及各村長、校長等，都出席千人採製梅活動，熱鬧滾滾。

現場除千人製梅，也有仁愛鄉互新賞梅專區清流、中原、眉原3部落的農特產、手工藝聯合展售，並有織布體驗、狩獵射箭體驗及搗米體驗，吸引許多遊客參加。

林明溱肯定互助和新生兩村生產的青梅，品質優良又無毒農藥，非常適合做為梅製品，並讓民眾來體驗，希望漸進推廣至全國，成為觀光活動，讓更多人都能來體驗原民部落的文化特色。

仁愛鄉長江子信表示，今年特別新增採梅，讓遊客親自下園採摘青梅，再親手製梅，並與泰雅渡假村合作推出製梅輕旅行，讓遊客深入體驗原民文化。

另在南投燈會最受矚目的「汪星人」彩繪小狗，進駐南投國際沙雕藝術文化園區，再度吸引遊客目光；清明節連假，小學生免費入園，並推出街頭藝人表演，讓民眾體驗沙雕藝術文化之美。

南投縣文化局長林榮森表示，為讓遊客有充裕的時間在南投縣旅遊，4月6日及7日晚間將在沙雕園區舉辦「薩克斯風之夜」，由街頭藝人接力演出，夜間開放營業至晚上9時。

(中國時報)