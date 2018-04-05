墾丁泡泡趴 比基尼摔角嗨翻

暌違2年，泡泡趴強勢回歸墾丁春天音樂季，現場百名比基尼辣妹助陣。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

為期4天的墾丁春天音樂季4日登場，由強勢回歸的泡泡音樂節打頭陣，2天活動不僅請來藝人林柏昇KID與溫妮、Aileen黃琳媛搭檔主持，現場更有百名比基尼辣妹助陣，晚間的「比基尼摔角大賽」更吸引3000人嗨翻全場，主辦單位直稱：「墾丁我們回來了！」

6年前，墾丁泡泡趴加入墾丁春天音樂季的行列，成功吸引眼球並掀起話題，連續舉辦多年，是音樂季指標性活動之一。但因受到八仙塵暴影響及合法性問題，2016、2017年間連續停辦，讓部分樂迷扼腕，連帶影響周邊飯店、民宿業績。

「我們沒想過要離開墾丁，反而是一直想辦法回來！」泡泡趴主辦業者劉翰穎指出，墾丁是個特別的地方，全台再也沒有第二個地方可以讓比基尼辣妹悠哉地走在路邊不會讓人白眼。

除了招牌的「比基尼摔角大賽」，今年泡泡趴參考泰國潑水節概念，於舞台及包廂區廣設強力水槍，同時將強力水柱噴射及漫天泡泡飛舞帶入瘋狂派對中。

劉翰穎強調，主辦單位是合法業者，目前也與泰國、韓國、菲律賓等國洽談，希望可以透過墾丁音樂季，打造出泡泡趴成為台灣代表性的國際性活動。

5日泡泡趴舉辦第2天，音樂季始祖「原創春吶」也將開始舉辦3天，今年首度移師小墾丁渡假村，預計仍會吸引許多死忠歌迷入場。

(中國時報)

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