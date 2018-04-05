求子如願 寶林寺送萬元生育補助

2018年04月05日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

響應政府托育政策，民間單位加碼贊助！台中市烏日區寶林寺獲總統蔡英文致贈「澤被群生」匾額，4日上午舉行揭牌儀式，廟方當場更宣布，只要報名參加廟內「觀音送子」求子的夫妻，並於1年內順利懷孕，即可獲寶林寺提供的1萬元生育補助，盼拋磚引玉，鼓勵國人生育。

包括台中市副市長張光瑤、市議員吳瓊華與何敏誠等地方人士皆參與揭牌，在紅色布幔落下後，寫著「澤被群生」斗大匾額懸掛在寶林寺正門。張光瑤表示，寶林寺是烏日區信仰中心，遵循佛祖慈悲、觀音濟世精神，行事良善且聲名遠播，才獲總統賜匾。

揭匾的同時，廟方也對外宣布響應台中市政府托育政策，今年首度提撥50萬元款項，只要登記參加「觀音送子」求子活動者，並於1年內順利懷孕，即可獲贈廟方加碼的1萬元生育補助金，限量50個名額，但4日上午50個名額就宣告額滿。廟方強調，明年將持續舉辦，想生孩子的年輕夫妻還有機會。

廟方指出，為幫助不孕夫妻求子，30多年前開始在觀音菩薩聖誕日舉辦「觀音送子」活動，但近幾年因生育率降低，來求子的民眾也減少約3成，盼藉此拋磚引玉，讓更多人重視少子化問題、提高生育率。

台中市民政局表示，根據內政部統計資料，台中市育齡婦女出生率高居全台之冠，103至105年出生嬰兒數分別為1200、1195、1175人。

(中國時報)