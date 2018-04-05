鹿草潤餅皮老店 開工3天吃一年

已傳承4代的鹿草鄉黃家潤餅皮，現每年仍由第2代黃令圖（右至左）、第3代黃廣滿和第4代的黃聖軒撐起潤餅皮生意。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

今清明節，嘉縣鹿草鄉一家歷史近百年、傳承4代的潤餅皮老店，全家20多人總動員，席開10多爐，手不停歇忙做潤餅皮。外界所不知的是，在高溫達6、700度的爐台前忙進忙出的2代掌門人兄弟黃廣滿、黃廣益，和第3代的黃聖軒還是義消，在連日火警頻傳之際，3人常常被迫離開火爐往火場衝，讓黃廣滿笑稱「真金不怕火煉」，就算一天只睡2、3小時，生意再忙也要挺消防弟兄。

黃家在鹿草以製作販賣傳統糕餅為業，只有清明節才賣潤餅皮，因手作潤餅皮口感香Ｑ、單純實在，即使1年只做3天，潤餅生意仍供不應求，光清明檔期就用掉一噸多的麵粉。

11歲就出道「擦」潤餅的2代老闆黃令圖今年已79歲，仍站上第一線，頂著高溫來回不停擦烤出一片片圓薄適中的潤餅皮，還邊擦邊說自家餅皮原料只有麵粉、水和鹽巴，沒有其他化學等不良添加物，「呷了足健康」。

同樣10多歲就獨當一面的黃廣滿也說，早年農曆3月3日掃墓的大日子，除清明節，俗稱「3日節」才是他們最忙的時候，當天潤餅皮的銷量比清明節還大。隨著時代轉變，如今大家都集中在清明掃墓祭祖，還是忙到1天只睡2、3小時。

黃廣滿說，由於堅持古法製作，麵粉加水得先放置3個小時，再攪打1小時，把筋度打出來才能上火爐；還好現在有機器打麵糰輕鬆許多，早年全靠人工摔打，常常一請就是20個人，大家半跪在地，像日本搗麻糬般，不停把麵糰往盆裡摔，連摔上1、2個小時才算大功告成。他還透露，曾看過有人加塑化劑，加一點就帶Ｑ勁，時間成本省不少，但有害人體健康，「砸自家招牌的事，我做不來」。

這幾天黃家上下忙個不停，一聽到消防警報聲，黃廣滿等人還是繃緊神經。黃聖軒說，可能是家學淵源「燙不怕」，他20初頭就跟著伯父、爸爸腳步當義消，基於一份使命感，只要聽到消防人手不足，麵糰放下就往外衝，「救火卡要緊」。

(中國時報)

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