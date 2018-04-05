企鵝受困南崁溪？ 是夜鷺啦

南崁溪有企鵝受困？是夜鷺啦（翻攝臉書）

友善列印
中國時報
／桃園報導

南崁溪有企鵝受困？動保處日前通知桃園市野鳥學會到場救「鳥」，代理理事長吳豫州20分鐘內趕抵現場，只見3位警察到場，而「企鵝」也未見行蹤，吳豫州懷疑是夜鷺，用手機找到照片，警察說「就是牠！」他說民眾愛心值得稱讚但感嘆生態教育需要再加強了。

吳豫州說，接到動保處通報有企鵝受困，直覺不可能，第一，企鵝不會飛，其次，也沒聽說哪個動物園有企鵝不見，而生活在南極、低溫環境下的企鵝哪可能出現在台灣的室溫？種種研判，都認為是不可能。

3名警察沿著河岸搜索，遠遠看到那隻「企鵝」，吳豫州要警察用手機搜尋夜鷺照片，這時警察大喊「就是牠！」把夜鷺當成企鵝通報，太過離譜。

熱心民眾將「企鵝」照片貼進「TPC台灣鸚鵡聯盟」頁面，發現這個烏龍之後，警察也PO文表示：「這是什麼動物？這是夜鷺好嗎？以後誰還報南崁溪有企鵝，我就打誰！」

過去曾有民眾通報家裡屋頂跑來一隻恐龍讓消防人員大吃一驚，到場才發現是綠鬣蜥，吳豫州說，夜鷺是台灣常見的鳥，台語稱之為「暗光鳥」，客家語稱為「夜鶴」，夜鷺的嘴巴比企鵝長，身高也比企鵝高，可能那隻「南崁溪企鵝」胖胖的，站的姿勢跟企鵝一樣，一時之間認錯。

「受困的鳥，我們都會去救援！」吳豫州說，看見受傷或受困的鳥類通報救援的心值得讚許，不過生態教育部分，應該再加強了。

(中國時報)

鹿草潤餅皮老店 開工3天吃一年 夜馬狂奔 飼主挨罰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。