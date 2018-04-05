企鵝受困南崁溪？ 是夜鷺啦

2018年04月05日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

南崁溪有企鵝受困？動保處日前通知桃園市野鳥學會到場救「鳥」，代理理事長吳豫州20分鐘內趕抵現場，只見3位警察到場，而「企鵝」也未見行蹤，吳豫州懷疑是夜鷺，用手機找到照片，警察說「就是牠！」他說民眾愛心值得稱讚但感嘆生態教育需要再加強了。

吳豫州說，接到動保處通報有企鵝受困，直覺不可能，第一，企鵝不會飛，其次，也沒聽說哪個動物園有企鵝不見，而生活在南極、低溫環境下的企鵝哪可能出現在台灣的室溫？種種研判，都認為是不可能。

3名警察沿著河岸搜索，遠遠看到那隻「企鵝」，吳豫州要警察用手機搜尋夜鷺照片，這時警察大喊「就是牠！」把夜鷺當成企鵝通報，太過離譜。

熱心民眾將「企鵝」照片貼進「TPC台灣鸚鵡聯盟」頁面，發現這個烏龍之後，警察也PO文表示：「這是什麼動物？這是夜鷺好嗎？以後誰還報南崁溪有企鵝，我就打誰！」

過去曾有民眾通報家裡屋頂跑來一隻恐龍讓消防人員大吃一驚，到場才發現是綠鬣蜥，吳豫州說，夜鷺是台灣常見的鳥，台語稱之為「暗光鳥」，客家語稱為「夜鶴」，夜鷺的嘴巴比企鵝長，身高也比企鵝高，可能那隻「南崁溪企鵝」胖胖的，站的姿勢跟企鵝一樣，一時之間認錯。

「受困的鳥，我們都會去救援！」吳豫州說，看見受傷或受困的鳥類通報救援的心值得讚許，不過生態教育部分，應該再加強了。

(中國時報)