高市優惠活動多 小朋友好忙

2018年04月05日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

今年兒童節高市活動多，小朋友比牛仔還忙！社會局祭出發行「兒童卡」大禮，搭高捷、輕軌可享5折優惠，迄今近5000人申請。觀光局則在壽山動物園辦動保及寫生比賽；漢神巨蛋小小店長體驗，吸引20位小朋友耍萌學習百貨大小事。

社會局推「高雄兒童卡」鼓勵6至未滿12歲兒童搭乘大眾捷運，以5折票價搭乘高捷、輕軌、公車，連台鐵也一併納入且不限里程，兒童節正式上路，13萬孩童受惠，已有4991人申請，因部分地區沒有捷運需求，影響民眾申請意願，現則開放學校團體申辦。

壽山動物園「美洲野牛主題」活動，小朋友在一比一大木作野牛身上彩繪創作，現場還有兒童發展篩檢闖關、原住民童玩推廣及DIY體驗、年度兒童寫生著色比賽，讓動物園人氣爆表。

觀光局長曾姿雯表示，美洲野牛體型龐大，重達1000多公斤，原是美洲最普遍大型動物，後因居住地被開墾、被無情濫捕及疾病威脅差點滅絕，經立法保育才讓美洲野牛回到野外草原生活，呼籲大小朋友重視動物保育，一同愛護大自然。

漢神巨蛋小小店長體驗營，吸引20名小朋友搶報名，開店前小小店長站在大門口成兩列隊伍，搭配充滿活力問候語「早安，歡迎光臨」，也在服務台協助解決顧客疑難雜症，更在闖關體驗中表現團體互助精神，留下難忘兒童節回憶。

(中國時報)