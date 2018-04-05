2018年04月05日 04:10 中國時報 柳金財

日前賴揆在立法院回應質詢，再度宣稱自己是「台獨工作者」，4月3日第三度宣稱是「台獨工作者」，一石激起千層浪，引發兩岸官方較勁與爭議不止。國台辦抨擊賴揆「狂妄挑戰兩岸關係現狀」；《環球時報》社論宣稱應將賴揆列第一號全面打擊的台獨政治人物。蔡政府亦重炮回擊，宣稱台灣是主權獨立國家。兩岸當局相互文攻，徒增對立衝突的可能。

蔡總統力主維持現狀，即使《公投法》修正案也排除國號、主權及領土變更案。賴揆身為國家最高行政首長，卻毫不掩飾個人台獨立場，恐將造成國內紛爭並衝擊兩岸和平穩定。

首先，衝擊蔡英文兩岸政策的論述，徒增對岸不信任及疑慮。總統與行政院長在兩岸政策表述不一，無論是屬於黑白臉、唱雙簧式的分進合擊策略，還是內部政策主張分歧，皆會導致兩岸關係惡化。若是兩手策略，將被認定為蔡縱容賴，提早定性蔡路線及收回未完成答卷；若是屬於新潮流系與英派政策路線及權力衝突，這將凸顯出蔡傾向中間路線的兩岸政策論述，並未在黨內取得主導地位。

換言之，賴揆宣稱是台獨工作者及台灣是主權獨立國家，並非無的放矢。這隱藏黨內新一波激烈的路線衝突與權力競逐，賴揆藉此凝聚獨派成為新共主，也展現激進路線正在侵蝕中間溫和路線，試圖取得主導權。民進黨屬於派系共治及黨內政策分歧政黨，賴揆的台獨論述勢將造成民進黨的台獨論述更難以轉型、政府的兩岸政策難以積極開放。

其次，強勢行政院長挑戰弱勢總統，加速執政聯盟內部分化，陷入嚴重路線爭論。儘管依據憲政體制及府院權責分工慣例，國安國防外交兩岸事務屬於總統職權，賴揆曾言尊重總統職權及遵循總統兩岸政策。蔡英文提出維持現狀主張，既不公開承認也不否認「九二共識」，同時宣稱「新四不原則」，表達善意不變、承諾不變、不會對抗及不會屈服，極盡採取戰略模糊及論述抽象方式，藉此換取兩岸緩衝空間。

然賴揆行事風格卻極盡挑釁，尤其批評最近惠台措施為「名為惠台、實則利中」。蔡英文力持中間路線，無論是基於執政為換取選票極大化考量，還是顧及兩岸和平及台灣安全風險，對陸政策言行謹慎，避免踩踏大陸對台政策的底線與紅線。賴揆提出台獨工作者及反制惠台措施，並非是友陸的善意表示。

最後，賴揆主張台獨之說，恐會刺激大陸採取更為強制性對台措施，也會認為這是蔡英文的縱容、鼓勵或者默許。總統力主維持現狀，行政院長宣揚台獨，在維持形式「現狀」表層中注入實質「台獨」內涵，印證民進黨對中華民國的承認只是「借殼暫用」，試圖切割中華民國與大陸關係。

賴揆言詞有違蔡總統不對抗及不挑釁承諾，給予陸方採取懲罰壓制我方「師出有名」之藉口，加大擠壓台灣國際活動空間的正當性。身為行政最高首長應謹言慎行。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)