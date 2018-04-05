打世界盃的OTT TV在哪裡

2018年04月05日 04:10 中國時報 李學文

傳統付費電視的確是有它反人性之處。就戲劇、影集類的內容而言，消費者無法隨心所欲，想什麼時間看就什麼時間看，想看多少就看多少，但它也的確因為頻道化的設計而使得節目的供需可以達到一個平衡點。反觀OTT TV當然滿足了消費者隨時隨量的需求，但追劇族一天平均消費好幾小節的內容，卻是傳統內容量的數倍之多。問題在於，內容是永遠的手工業，至少截止目前為止，自動生產與大量機器製作戲劇仍然不可能，內容製作人才是慢慢培養累積的，哪可能一下子暴增倍數人力，特別是Professionally Generated Content（PGC，專業內容）製作人才。

2016年是OTT TV元年，而今日平台上內容的增加，已漸漸跟不上我們家人消費的速度。畢竟，不是所有人都喜歡所有類型裡的所有節目。再過3年、5年呢？會不會陷入消費者有錢也選不到喜好內容的冏境？這就是我對OTT TV作為目前最前瞻電視系統及「產業」感到疑惑之處。

OTT TV並不是什麼新概念，2000年我服務過的數位互動電視平台開發公司，便已經將發展期程的最後一步設定在今日所謂的OTT TV上。簡言之，其本質便是建諸開放性的雙向網路之上，意思是，打從它出生開始，便定義不僅為國內電視，而是將國際的影音內容往國內輸送，以及將所提供的內容觸及到國際的市場，如果利用開放網路，卻只是搶得原本當地國內傳統的影音市場，沒有增加整體市場的規模與營收，沒有吸收國際市場的養分，培養新興製作人才，那其實無異於利用在internet上從事intranet的生意（外網vs.內網），實難真正產業化，只是極少數諸如Netflix等網路霸權在玩的遊戲。說真的，對消費者而言，他們只管水管提供的水品質高不高，水費貴不貴，供水穩不穩定等問題，哪會在乎這水管是屬於哪家企業的，不是嗎？

實務上，要經營一個意義上與眾不同的、跨國的OTT-TV服務，有以下四大考量點：數位影音內容的種類和數量是否足以滿足不同市場觀眾的需求？如何進行當地市場行銷，以促進內容的消費？需要投資建設跨國性的OTT平台，並隨時有能力維運每天運行該平台。目標客戶群中廣泛使用信用卡付款嗎？以及當地法規、監管和其他問題。

篇幅有限，我們這邊僅就內容的角度來談。按照我上述的理論推斷，是否能提供源源不絕的高品質影音內容，可能是長久來看OTT TV必需要面對的課題。想要擁有那麼多的內容，極少數業者能夠只靠單一市場便自給自足，大都得仰賴來自於全球的內容供應及交換（當然，不是指破解的小米盒子那種方式）。

除了傳統已被代理進口的戲劇、影集之外，其實，國際還有非常眾多的內容是我們很少有機會觸及的，諸如運動賽事、哲人演講、巨型演場會、學術研討會、醫學年會、重大國際事件現場等，眾多的現場直播超高畫質影音內容。你也許好奇，為何這些內容，有興趣的消費者難以得見？主要原因便在於傳輸成本的高昂。在過去，無論是走衛星或是傳輸專線，成本都太過高昂，以致於使得除了透過頻道代理以外的諸多優質內容，我們根本無從得見，但它們卻是大量增加OTT TV內容的一個好的方向，設若某家公司能以提供點對多、相當便宜的傳輸解決方案，並以此成為國際超高畫質影音的直播交換平台，我相信它不僅是一門好生意，也能大量刺激國際OTT TV的真正產業化。

我們再看看台灣的情況。打從2016年開始，台灣也陸陸續續地出現了許多來自於電信商、有線電視、網路業者所提出的OTT TV服務，大家各自架站，各自買版權，各自設立APP。百家爭鳴的情況帶來的只不過多數業者都只有20萬、30萬用戶，遠達不到百萬用戶等級的基本門檻，可能連創新的邊際效益都不足，也因此有業者認為接下來會有業者因經營不善而退場或被整併。

去年年底，台灣終於有LiTV、KKTV等13家OTT TV平台成立的線上影視產業協會，欲合力打擊盜版，進軍國際。只不過如上所表述，能夠將國際內容大量輸入，能夠將市場延伸至國際，才是貨真價實的OTT TV，期待台灣能早日透過整合，提出一個可以加入世界戰局的平台吧。

（作者為科技媒體專欄作家）

(中國時報)