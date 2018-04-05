人力資本是經濟成長的奧祕

2018年04月05日 04:10 中國時報 杜震華

世界銀行出版「2018國富變化－建立永續的未來」，針對全球141國的各類資本進行跨年比較，從資本面探究經濟生產成長的原因。其研究途徑和發現，及對政策之引申都值得我們關注。

過去，不管是官員或專家，關切經濟成長途徑的，都將注意力集中在組成經濟生產的四大途徑－民間消費、民間投資、政府支出和淨出口（出口減去進口），以及它們的變動總合而成的經濟成長率。可能因統計成本過高，各國很少去關注創造出這些貢獻的「資本」有何變化。世界銀行這份研究探究各類國家各種資本20年間（1995～2014）的變化，以了解經濟生產能量的高低到底來自何類資本變化所致。一項重要突破，就是利用在各國進行的家庭調查來估計其「人力資本」，而新資料出現也讓「自然資本」的估計有了長足進步，讓這份研究成果受到重視。

世界銀行認為，一般企業的經營狀況是由兩份資料來看－年度的「損益表」和最近的「資產負債表」。損益表表達年度的營業盈虧狀況，資產負債表則反映企業據以經營的資源基礎，比較不同年度的資產負債表就可獲知當前的經營能力是因過去資產產生了何種變化所致，這種理解可以讓企業在經營上有個指引。國家也是類似，國民生產（GNP）或國內生產（GDP）類似企業的損益表，「國家財富」或「國家資本」（包括生產資本、人力資本、金融資本和自然資本），就類似企業的資產負債表，是國民生產統計的重要補充，可以在政策上提供重要指引，在「經營」國家上獲得重要參考。

這份研究獲得了一些重要發現：以全球各區來看，亞洲的人均財富成長最快，主因是中國和印度的資本大量增加。但撒哈拉以南非洲的人均財富卻略有下降，因為高出生率超越了財富增加，但區域衝突也妨礙了資本增加。另外，非洲部分國家（如辛巴威）的失業率顯著提高，加上高教育水準的人口外移，造成人力資本下降，也減損了國家財富。某些自然資源豐富的國家，能將收入轉化成公共基礎設施、增加「生產資本」，順利讓國家脫離貧窮；但若將自然資源的收入拿來揮霍消費，像奈及利亞，即使自然財富豐富，還是讓人均財富下降。能將自然資源轉化為其他形式的生產資本時，自然資本在財富總量的份額會逐漸下降，像經濟合作及發展組織（OECD）國家，自然資本僅占3%，人力資本卻占70%，成為生產的主力。但希臘卻因為財務狀況惡化和失業增加，導致人均財富下降。

我國可以從這份研究獲得一些啟發：首先，「人力資本」已成為高所得國家生產上最重要的動力，值得投注更多資源在這項國家財富上。換言之，無形資產的重要性已大幅超越有形資產，其投資必須更加重視。其次，人口成長減慢不見得是壞事，只要其他資本的成長夠快，同樣可以獲得好的經濟表現。因此，雖然少子化是國安問題，但強化國民素質和生產力以維持人力資本量，是解決問題的良方。其三，若因政策失誤，讓失業提高或高素質人口外移，會嚴重衝擊人力資本。例如，若年金改革設計不良，造成大量優質人力外移，將減損人力資本及後續經濟生產力。其四，若基礎設施的投資不當，將步上許多開發中國家後塵，無法提供實際的資本生產力。最後，我國雖然也有「國富調查」，但人力資本向來未列入統計推估範圍，世銀的研究值得參考，好讓我國和國際接軌，以進行國際比較，並提供政策參考。

然而，世銀研究中還是無法提供答案的，是如何才能極大化資本的生產力。這涉及政府的清廉度、官僚體系的執行力和周邊區域關係的和諧等，每項都不簡單，必須戰戰兢兢、臨淵履薄，才能提高財富、為民造福。（作者為中國文化大學全球商務系副教授，台灣經濟研究院顧問）

(中國時報)