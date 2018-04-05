促轉會成民進黨附隨組織

2018年04月05日 04:10 中國時報 楊雨亭

前監委黃煌雄被提名為「促進轉型正義委員會」主委，表示促轉會的工作目標是真相、公義、和解。之後幾位深綠學界及媒體公開對黃煌雄的任命不滿，認為黃煌雄不夠綠。而行政院長賴清德強調促轉會的成立是希望過去白色恐怖的歷史能夠被正視，落實轉型正義。同時前行政院長江宜樺表示，民進黨的轉型正義像是用沒有槍炮的民主手段打內戰。可以看出，促轉會以及轉型正義已經是一個對台灣社會、甚至兩岸關係產生衝突的高度敏感議題。

依《促轉條例》，促轉會功能主要工作項目在於平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解。其中重點為「威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判之刑事案件，應予重新調查」及「回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害，及還原並公布司法不法事件之歷史真相。」基本上是一個「平反」的工作條例，理論上並無不當。

令人不安的是「識別加害者並追究其責任」，當年的人恐怕大多數皆已物故，促轉會如何單方面依歷史文件在當事人未受適當詰問下，可以識別「加害者」？又要如何追究其責任？還是現在已經有了心目中的「加害者」名單？然後再找證據證實其罪行，先畫靶，後射箭。

過去時代所謂的「加害者」或「元凶」，是不是能夠以今日的立場、法律與時代精神可以決定的？

而民進黨基本教義派長期避免批判日本官員要一再祭拜的靖國神社，其中所入祀者多為二次大戰中的首要戰犯，賴清德等人是否可以依普世價值精神要求日本政府對於二戰期間加諸大量中國人、台灣人、韓國人、東南亞人以及日本人的重大傷害進行轉型正義？

《促轉條例》中明確說明其目標是「社會和解」，那麼在明確「加害者」，並且追究其責任後，是否可能進一步造成社會內部的族群裂解？近日那些對黃煌雄擔任促轉會主委憤憤不平的深綠人士們，在聲明中強調自己的目的是和解，但讓人難以理解他們的意圖，亦不了解他們內心中充滿了憤怒的根源。根據法律迴避原則，他們本身已經不適合判斷、擔任促轉會委員或諮商對象的工作，因為他們已經明白顯示出強烈的傾向與偏見。

促轉會應該、也必須是國家社會公器，今後民進黨如何運作，全體社會自有公評。

如果促轉會又開始窮追猛打他們心目中的「元凶們」，則落實了促轉會與黨產會是民進黨或者深綠人士的附隨組織，有其政治針對性及目標，並非真正的為了促成台灣社會在歷史過程中形成的傷痕的療癒與和解。

轉型正義是人類社會的共同議題，猶太裔作家漢娜鄂蘭有深刻的分析。事實上，歷史與社會中發生層出不窮不正義的現象，並不只是政治制度的問題，藏匿在人類內心中的仇恨和暴力才是根本的癥結。台灣在面對這個議題時，除了法律與政治之外，還需要更深刻的反思自己的內心。（作者為作家）

(中國時報)