孫安佐，失衡的價值觀

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中國時報
周添城

國內著名的影視家庭孫鵬和狄鶯，在美國即將就讀大學的獨子孫安佐，因在家中藏有疑似「軍火玩具」及涉及恐攻的言論，這一事件一下子成了炸開鍋的熱點新聞，由於案情不斷升高，預料將占據國內媒體的相當時段與版面。

台灣曾以經濟四小龍之姿，成為經濟發展的典範，同時也依據經濟比較利益的原理，把當時相對豐富的勞動要素作了最淋漓盡致地發揮。此後，則順勢進入資本密集、技術密集的階段，一直到進入21世紀，這種似乎極為自然而然的發展態勢卻進入停滯不前的困境。

檢討如今的困局，原因非常龐雜，也很難歸咎於簡單的因素。如果再以全球的觀點來看，這些現象還有若干全球性，以及傳統經濟分析的局限性所造成。

從根本性來看，傳統經濟分析只以物質為限，或至少以物質占最大比例的這種思維邏輯與架構，將喪失掉可能最為重要的心靈部分，這種在分析內容「捨本逐末」的偏差，基本上是為了經濟分析的數理特性而來。

由於這一數理特性的維持，有利於經濟分析與數學邏輯、數學工具、數學模型等的運用與推導，因而使經濟學在社會科學領域的科學性、數理性上一支獨秀，也正因為如此，經濟學的「經世濟民」宗旨，反而漸漸減弱。

所以，筆者主張經濟學界有必要作一深刻的檢討，把人的身、心、靈各方面重新納入一個完整的人為基礎，逐一檢視因遷就數理分析工具而簡化掉的真實經濟原理。對於「追求效用極大」、「追求利潤極大」的最基本經濟行為假設重作檢討，這才可能從現有以物質經濟為限的分析架構與分析體系，進化到物質經濟和心靈經濟並重的真實世界。

在這樣的世界追求的是身心靈的平衡，是分配的平衡，是強者與弱勢的平衡，是工作與休閒的平衡。只有重建這樣的社會價值觀，才可能從根本上擺脫只重物質的成長，也才能從上述新聞事件的省思中找到新的出路。

（作者為醒吾及景文科大前校長）

(中國時報)

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