賴清德撈過界

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中國時報
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行政院長賴清德在內政部所舉辦的研討會上致詞時表示，自己確實是「台灣獨立的工作者」，並且認定台灣是主權獨立的國家。正如前總統馬英九所說的，賴清德主張台獨，這是大家都知道的事。不過，賴清德這次的發言還是有點不尋常，值得關注。

首先是時機。日前，高雄市長陳菊針對外界詢問新職時，以「戰士沒有選擇戰場的權力」，首度間接證實即將接任總統府祕書長一職，第二天，賴清德立刻就在演講時強調自己是台獨工作者。其次，賴清德這次是主動挑起這個話題，跟第一次是因為立委質詢才回應，情況不同。也就是說，在那個場合，賴清德其實可以不必要提到自己是台獨，但他還是講了。

賴清德一再明講自己的台獨立場，當然是精心設計的結果。如前所述，陳菊一鬆口表達可能北上，民進黨南部的兩顆太陽都將進入台北政治核心，外界認為蔡、賴、陳執政鐵三角已成形，這讓一心有鴻鵠之志的賴清德趕快表明心跡，逮到機會就把台獨招牌扛出來說嘴一番，好顯示自己敢於表達政治立場的勇氣，跟另兩位可不一樣。

果然，綠獨媒體馬上有人投書說，賴清德對台獨的堅定與真誠令人感到相當欽佩，「這樣的『台派』作風，或許正是賴院長能夠在今天險峻的政治環境下，還能長期維持高人氣的關鍵因素。」

在目前的憲政分工下，兩岸並不是行政院長的職權範圍，賴清德卻三番兩次昭告大家他是台獨者，實在是很不尊重總統的越界之舉；不過，顯然賴清德也沒把蔡英文放在眼裡，能夠再次召喚獨派，認清他是正字標記的獨派領袖，才是重點。

(中國時報)

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