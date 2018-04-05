川普的美國天天有驚奇

2018年04月05日 04:10 中國時報 江靜玲

川普治理下的美國，讓人眼花繚亂，幾乎天天有驚奇。提勒森在復活節前已走人，國務院現在連個正式國務卿都沒，但似乎沒人在意，大家的焦點已轉移到新提名人蓬佩奧何時舉行任命聽證，以及下周一將正式接任白宮安全顧問的波頓，會牽引出什麼新話題或擦出什麼火花來。

往前看的還不只這些已開打的美陸貿易戰會如何走下去？川普到中南美洲訪問為那樁？日本安倍訪美會談出什麼來？川普5月跟金正恩是否會晤面，如何會晤？「通俄門」調查會蹦出什麼新證據等，但在這麼多事情下，有一件事似乎逐漸在消逝中，川普好像很久沒有說「讓美國再偉大」了。

他現在最常說的是經濟以及軍隊，「你們看看經濟，看看發生了什麼，我們從來沒有像現在這樣（好）的經濟，我們將讓它更大、更好、更強」、「我們的軍隊不久將達到過去從未達到的水平」，因為他將撥款給軍隊。本周一白宮復活節的滾彩蛋活動上，面對著大群的孩子，川普也不忘重複自己執政1年的經濟和軍隊，儘管孩子們只想拿巧克力，在白宮南草坪上滾彩蛋。

次日，在跟到訪的波羅的海3國元首的聯合記者會上，川普再次提到美國經濟和軍隊，且又強調了北大西洋公約組織（NATO）盟國中，有些國家應該要付更多錢。在擠滿隨團媒體的白宮東廳中，與拉脫維亞總統維尤尼斯、立陶宛總統格里包斯凱特、愛沙尼亞總統卡尤萊德共同站在一起的川普總統，像主人，更像老大哥。

去年7月中國和俄羅斯在波海區域舉行了首次軍事演習，引起西方國家和北約注意與關切，此次3國元首聯袂訪華府，不無原因。對於在前蘇時期曾為俄國占領統治的波海國家，獨立以來，3國一致向西方靠攏，聯合防禦邊境的戰略，因為波海3國知道，面對俄羅斯只有團結一途。美國和北約對3國更是重要，在記者會上3國元首都對川普的領導表達了讚美與感謝。

對於不了解波海國家唯恐再遭俄國侵占統治的人，很難理解3國元首為何如此稱謝美國和川普，但如果知道這些國家公民中俄裔占了高比例，加上克里米亞和烏克蘭的例子，大概可揣測波海3國的警惕。與克里米亞和烏克蘭最大不同，在於波海3國不但是歐盟會員，也是北約盟友。

波海國家同時是中國「一帶一路」的戰略國，從重慶到波海最大不凍港克萊佩達有直通鐵路。波海3國每年輪流主辦波海峰會，是區域內最重要的峰會，德國和俄羅斯總是派人與會，近年中國也參與峰會，並在區域內進行投資，但中國與俄羅斯的關係讓波海國家微感不安。

在白宮記者會上，美國與俄羅斯的關係，川普和普丁的互動，屢被提出。川普說希望能跟俄羅斯好好相處，但也表示「沒有人像我對俄羅斯這麼嚴厲」，川普此話一出，記者席中傳出笑聲。川普並主動提到自己對習近平有崇高敬意，但美中之間有貿易赤字和智慧產權竊盜問題，這種情況不能繼續下去，川普並宣稱過去25年美國幫助中國重建。

主導全局的川普並請拉脫維亞總統維尤尼斯選1個拉國或波海國家媒體提問，維尤尼斯顯得猶豫，但川普非要他點一名記者發問不可，逼得拉國總統臉都紅了。瞬間，波海3國元首在川普面前，仿如3名小學生。

(中國時報)