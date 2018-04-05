文大董事奪校產 教育部護航

2018年04月05日 04:10 中國時報 許惠峰

4月3日文大董事長張鏡湖親自召開記者會，指控部分董事圖謀校產，校長遴選不公等情形，甚至有3位董事聯名要召開董事會，擬解除董事長職務，事情演變至今，實令眾多校友痛心，對於文大全體師生更是一大傷害，從私校公益化的角度出發，更是有若干待檢討之處：

一、大學校長遴選本應採取高標準要求：本次文化大學校長遴選，產生5名遴選委員評分顯然不公，除對於特定候選人給予100分滿分之評分外，對於其餘3位候選人竟給予60至62分之最低分，如此之評分顯然意在傷害其他3位候選人之參選權利，依《民法》148條規定，乃屬權利濫用，評分應屬無效。

換言之，此5位委員並未公正行使評分之職權，此種評分結構顯有問題，而遴選委員會也應其他2位候選人之請求，於3月30日召開會議，認定遴選有效與否應待司法機關認定之結果，然而教育部高教司竟多次對外宣稱及發文認定遴選沒有問題，理由只是董事長已在會議紀錄上簽名，完全忽視評分內容之實質正當性以及高度人為操控性，如此的高教司實在令人汗顏！

二、教育部應就私校董事會做合法性之監督：依憲法第162條規定，教育部乃全國公私立大學之主管機關，其監督之強度與密度不應有所差異，此次教育部對於台大採取強力嚴格監督，而對文大竟採取放任，甚至有護航校長遴選瑕疵之嫌，教育部竟行文文化大學，稱教育部可以不受執行法院命令之拘束逕行認定事實，更是令人懷疑教育部違反「依法行政」的法治原則。

三、私校公益化應透過改革董事會加以落實：本次文化大學董事會之爭議，歸咎其原因在於董事會僅有11名董事，人數過低，有心掌控董事會者，即易達成過半數之目標，且財團法人董事之選舉，向來就缺少對外公開徵才之程序，時常由董事會內部成員私相授受，未能真正延攬優秀校友，且具教育理念及熱誠者擔任董事，致使一旦用人不善，董事會即成為權力爭奪的場域。此次文大董事會，部分董事並非校友，與文大素無淵源，未受過文大任何栽培，是否真心愛護文大，抑或只是覬覦於文大龐大校產及資源？不得而知。

綜上，此次文大校長遴選爭議，表面上只是校長人選問題，事實上是董事會結構及對私校辦學的監督問題，3名請求教育部同意自行召開董事會，以解除張鏡湖董事長職務的董事，事實上已因涉及不法掏空、偽造文書及公然侮辱等罪而由張鏡湖訴請調查中，教育部亦知此情，然而竟還同意3位遭調查者之請求？此若在一般公司之內部治理，遭調查者本應先停職靜待調查結果，豈有反而要解除董事長職務之理。教育部核准開會，再次違反常理，如此作為的教育部如何監督全國高等教育，對國人做出「對錯是非」的正確價值判斷？（作者為中國文化大學法律系教授）

(中國時報)