民進黨把國軍變大腸的後裔

2018年04月05日 04:10 中國時報 趙哲聖

國軍面對兵源減少的空前危機，許多阿兵哥穿軍裝在夜市、賣場擺攤與發募兵傳單，社群網站靠「美女牌」宣傳，連「想找人來陪我」、「讓我為您服務」等圍繞性別想像的用語都出動，可以說多管齊下，無所不用其極。

國防部為了讓大學生不要圍繞在22K魔咒，從大學儲備軍官訓練團（ROTC）到一年期預官制度，祭出「高所得」改善待遇誘因，成效一直有限。可以看出年輕人「從軍脫貧」動力不足，如今大量利用新媒體、玩KUSO、玩年輕人哏的操作，仍舊讓網友沉在水裡，主事者有沒有想過怎麼會這樣？

這些年軍隊的轉型失敗，整體社會氛圍從對軍人、部隊到國家的「認知模糊」，人民生活價值觀的改變更是壓垮駱駝的最後一根稻草。

承平時期的軍隊現象或科技化作戰方式，都讓人改變兵源不必如戰時那樣繁多的思維。這幾年「反軍」為訴求的運動，從批判部隊教育訓練封閉，到軍人因「世代落差」對年金的衝撞抗議，每遇到軍紀問題網路各種批判軍隊轉型不完全，甚至醜化軍中文化風氣的態勢，國軍的社會地位早已一落千丈。

面對資訊演變，國軍遇到大量「數位化原住民」加入，各種片段、主觀、負面的資訊飛越營區，讓部隊主管疲於奔命，越防制越糟糕，加上「老一代」忠貞的軍人不太會說自己正面的故事，或是說了達不到新世代眼球的「點選」門檻，於是，國軍總想拉攏網民，使用網民的術語，可是總會不倫不類或共鳴不夠，南韓可以有《太陽的後裔》吸睛，我國的軍教片卻沉睡多年。

當前國家想給募兵軍人多重優惠，ROTC從大學起就有外面成倍的補助，下部隊薪資又可觀，但社會和社群時而反軍的氛圍，加上年輕人口語相傳下，好涼、好無聊之類「沒成就感」的擴散瀰漫。相反地，若要想成為志願的軍人，受訓、出操，以及沒假期的「刻板印象」又出現，怕累怕苦惡性循環下，兵源難尋。

軍人最重要的五大信念，主要是為國家服務，但兩黨惡鬥，早就模糊「國家」的定義，讓他們不知為何而戰。軍人常喊的「主義」喪失，「領袖」則因為黨派而模糊，「國家」早在國旗爭議下無認同感，「責任」的犧牲就是未來中年失業或福利打折，而「榮譽」，軍人早就被網路爆料公社給醜化殆盡了。

軍人難尋，不是找個「按飛彈鈕」就能解決，至於擺攤、打美女牌更是難以起死回生。社會對軍人的印象已經改變，民進黨長期蔑視軍人的作為，算是初嘗苦果。

（作者為開南大學資訊傳播學系助理教授）

(中國時報)