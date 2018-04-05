2018年04月05日 04:10 中國時報 廖咸浩

最近在網路上看到一篇呼籲勿讓台灣變成文化空城的文章，作者用心良苦，但文章以韓片《軍艦島》的劇照穿插，卻正好顯示出作者（或編輯）沒看到文化空城化的致命原因。台灣的文化生產所缺的不是資金、不是創意，而是無法與世界接軌。而且，非但如此，還與世界潮流逆向而行。就通俗片而言，《軍艦島》的成功不只是投入大把銀子，也不只是說了一個好故事（雖然好來塢的印記頗深），更重要的是它說了一個能獲普世共鳴的故事。

《軍艦島》描述在二戰期間，韓國人及中國人被強徵或詐騙至端島（別名軍艦島），男性成為礦場奴工，女性成為慰安婦。但一反一般的抗日片，本片著力於描繪韓國奴才的各種嘴臉。顯然導演深諳沒有奴才就沒有殖民的道理。本片可謂把日本的馭奴術及韓國奴才的嘴臉刻劃得深刻入裡，尤其是滿口仁義道德的高階奴才。

而且影片特意凸出一般民眾與奴才間的差異。片中時見小人物（無論是妓女、流氓或歌舞團的樂手），如何被高級奴才壓榨與愚弄，以及他們如何在困境中掙扎求存。對他們而言，國家民族並非第一考量，但也不會如高級奴才一般不擇手段。影片經此破除了族群一體的迷思，回歸階級如天塹般的區隔。本片光是對階級認知的銳利，就比整日只談族群的台灣電影不知高明幾倍。

影片的高潮發生在礦工領袖尹學哲的韓奸身分曝光後。韓國光復軍派遣宋仲基飾演的特工朴武英前往島上試圖救出尹學哲時，發現尹某事實上與日人勾結私吞了所有礦工的薪水。尹學哲在礦區能受到禮遇，表面的理由是他是韓國抗日組織的要角，若不善待怕韓國礦工會集體反抗。這種「以正氣懾服敵人」的老調最後因其身分曝光而峰回路轉。

最後針對日方是否已決定消滅所有奴工營的物證與人證，朴與尹學哲在眾人面前爭辯時，出示尹與日人同謀的證據，尹卻辯稱，他私下侵吞眾人工資是為了「籌措獨立建國的基金」！看到這種以民族大義為名，行牟一己私利之實的行徑，不但讓台灣人極為會心，對全球的觀眾而言，都是暮鼓晨鐘。

片中也有若干韓國礦工不相信日本人會想活埋他們，因為「日本人是比較有見識的」，這也點出了全球前殖民地都存在、認為「被殖民愈久愈高級」的人仍為殖民者的觀點所愚弄。這些人所不知道的是，奴才的定義就是用過即丟，所以在關鍵時刻韓國奴才與韓國礦工都是活埋的命。

《軍艦島》再一次讓人認知到韓國不只是電影工業已成氣候，其社會整體的知識深度也可能已讓台灣望塵莫及。因此，台灣要避免文化空城的狀態，先改善自己腦袋裡的空洞吧。（作者為國立台灣大學外文系教授）

(中國時報)