台版水滸傳 當搖滾遇上京劇

當代傳奇劇場藝術總監吳興國（右前）7年前和張大春、 周華健聯手打造《水滸108Ⅱ－忠義堂》，今年將再重演。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

京劇在兩岸除共同致力保留經典作品，更嘗試創作新劇，為這項華人文化精萃留下當代風華。當代傳奇劇場今年將重演《水滸108 II─忠義堂》，並把舞台讓給培訓已久的台灣年輕演員，運用搖滾、流行元素，讓文武場遇上爵士鼓，為京劇注入新活力。

台灣孩子培訓見成果

當代傳奇劇場藝術總監吳興國表示，暌違7年再度重演這齣戲，是因為「演員們成熟了」，有別於7年前採用上海戲劇學院演員，這回則是選用18歲至20多歲的台灣演員。

看見新生代演員能夠獨當一面，又翻又打，展現訓練多時成果，吳興國感性表示：「其實看到眼眶都泛淚了，我們這麼努力，用流行元素創作、實驗，無非就是想找到屬於『現代』的藝術，看見這群孩子們在台上，我相當感動，這種熱血沸騰的感覺，證明台灣的孩子也可以做到。」

吳興國說：「我們花了7年以上的時間，做了這麼多培訓，終於有一點成果，不知道年輕人對於未來的藝術想像是什麼？也不知道他們追求的是什麼樣的文學、狀態，但是這次把我們這一世代所想像的『未來的戲劇』，讓新生代演員演出。」

古城穿梭看戲更有感

《水滸108 II─忠義堂》由吳興國擔任導演，歌手周華健負責音樂配樂，編劇為張大春，故事則是取材中國經典文學作品《水滸傳》，描述各路英雄好漢的俠義精神和柔情。《忠義堂》為第二部曲，第一部曲和第三部曲分別是《上梁山》、《蕩寇志》。

值得一提的是，《水滸108 II─忠義堂》其中一場的演出場地，選定在台南古蹟億載金城，觀眾看見英雄好漢在古城穿梭來去，將更有感。4月起於台南億載金城、台北國家戲劇院、台中國家歌劇院三地巡迴演出。

(中國時報)

京劇帝女花 中京院改編首演

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。