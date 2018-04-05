台版水滸傳 當搖滾遇上京劇

2018年04月05日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

京劇在兩岸除共同致力保留經典作品，更嘗試創作新劇，為這項華人文化精萃留下當代風華。當代傳奇劇場今年將重演《水滸108 II─忠義堂》，並把舞台讓給培訓已久的台灣年輕演員，運用搖滾、流行元素，讓文武場遇上爵士鼓，為京劇注入新活力。

台灣孩子培訓見成果

當代傳奇劇場藝術總監吳興國表示，暌違7年再度重演這齣戲，是因為「演員們成熟了」，有別於7年前採用上海戲劇學院演員，這回則是選用18歲至20多歲的台灣演員。

看見新生代演員能夠獨當一面，又翻又打，展現訓練多時成果，吳興國感性表示：「其實看到眼眶都泛淚了，我們這麼努力，用流行元素創作、實驗，無非就是想找到屬於『現代』的藝術，看見這群孩子們在台上，我相當感動，這種熱血沸騰的感覺，證明台灣的孩子也可以做到。」

吳興國說：「我們花了7年以上的時間，做了這麼多培訓，終於有一點成果，不知道年輕人對於未來的藝術想像是什麼？也不知道他們追求的是什麼樣的文學、狀態，但是這次把我們這一世代所想像的『未來的戲劇』，讓新生代演員演出。」

古城穿梭看戲更有感

《水滸108 II─忠義堂》由吳興國擔任導演，歌手周華健負責音樂配樂，編劇為張大春，故事則是取材中國經典文學作品《水滸傳》，描述各路英雄好漢的俠義精神和柔情。《忠義堂》為第二部曲，第一部曲和第三部曲分別是《上梁山》、《蕩寇志》。

值得一提的是，《水滸108 II─忠義堂》其中一場的演出場地，選定在台南古蹟億載金城，觀眾看見英雄好漢在古城穿梭來去，將更有感。4月起於台南億載金城、台北國家戲劇院、台中國家歌劇院三地巡迴演出。

(中國時報)