美人、裸女 拍賣會逾億轉手

常玉《睡美人》近日於香港蘇富比拍出1.74億台幣高價。（香港蘇富比提供）

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中國時報
／台北報導
潘玉良《海邊五裸女》，展現出不同於男性視角的女性優雅。（香港蘇富比提供）

畫家筆下的女性，在兩岸展覽及拍賣會上備受矚目，日前在香港蘇富比的現代藝術拍賣夜場，常玉《睡美人》以估價的2倍，約1.74億台幣成交；潘玉良《海邊五裸女》則拍出估價的4.5倍，約1.03億台幣成交，另外包括常玉的《綠袍女士》、《紫洋裝珍珠項鍊女士》、《閱讀中的黃裙女士》等均拍出，也都以估價逾倍成交。

女子是常玉畢生最重要的創作主題，且畫中儷影多反應了常玉的情感世界，如《睡美人》中的女子，應為藝術家在50、60年代所交往的金髮女友，且在張大千到巴黎舉行個展時，常玉還將女友介紹給張大千當模特兒，目前張大千這幅小品肖像由國立歷史博物館典藏，將之與1963年的一幅「春秋畫會」大合照中的常玉女伴及《睡美人》比對，則可確認《睡美人》中的模特兒，正是常玉當時的戀人。

《綠袍女士》和《紫洋裝珍珠項鍊女士》兩幅作品模特兒，均是短爽髮型，五官特徵也相似，推斷是20年代風靡巴黎藝壇的模特兒琪琪（原名愛麗絲．普林），當時諸多居法藝術家如藤田嗣治、基斯林、莫迪里亞尼等都曾以她為靈感繆斯。常玉的素描作品中也不乏琪琪的影子，據旅法藝評人陳炎鋒記載，常玉的圈內友人曾證實他與琪琪關係匪淺。

20世紀首批留法藝術家，且是中國第一代女性藝術家的潘玉良，作品尤以裸女為創作主軸，立足於國際藝壇，其《裸女》風格交融中西，構圖交織後印象派及中國水墨技法，《海邊五裸女》的構圖，岸邊柳樹與後方的飛石瀑布可說是中國山水的表現，中景兩裸女游於水，前方三浴女呈現女性的活力與自然和諧，主題雖突破中國傳統拘束，但裸女多是背對或側身，仍有著東方女性含蓄特質。

(中國時報)

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