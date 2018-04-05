中西亡靈觀不同 藝術大異其趣

Ron Mueck的《MASS》以巨型骷髏提醒觀者生命短暫。（取自NGV）

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中國時報
／台北報導

中國傳統清明掃墓、祭祖，傳達「思時之敬」，西方則有近似的亡靈節，但不尚靜穆，反而要以炫目的色彩及熱鬧的活動來慶祝，中西方不同的生死觀，在觸及生死的藝術表現上亦大異其趣。

重生信仰是中國文化中關於生死轉化的信仰體系，並包含了禮制、孝道、等級等傳統文化內容，由此發展出的墓室壁畫，同時具宗教與藝術價值，魯迅曾指中國壁畫的藝術價值在於逐漸發展出傳統「中國畫」的主幹，成為中國繪畫的奠基石，墓室壁畫在構圖上，採用鳥瞰式散點透視，與西畫的焦點透視有所不同，在繪畫技法上，採用墨線勾稿、單線平塗、工筆重彩、暈染、點染、界畫結合等多種技法。

將墓室壁畫作為資源進行再應用及創新，是大陸近年課題，以50年代便開始進行研究的乾陵墓室壁畫為例，今年便提出可將其中的禮儀文化、飲食文化、樂舞文化與服務產業相結合，亦可將壁畫進行解讀、重構，運用其中元素形成文創產品。

西方藝術表現則有虛空藝術與死墳文化的傳統，澳洲藝術家Ron Mueck的新作品《Mass》以上百個高約1公尺的巨型骷髏為主體，參加澳洲墨爾本維多利亞國家美術館（NGV）的首屆三年展，他希望藉此喚起人們對巴黎地下墓穴遺骸的記憶，也作為對柬埔寨、盧安達等地大屠殺的紀錄，並希望提醒人們生命的短暫，去年底開展以來持續受到國際媒體關注。

日本的美術史學家，專攻西洋美術史、文化史的池上英洋則分析指出，西洋美術史中有「三個世代」的圖像傳統，即將人生以三個世代來呈現，畫面往往由青壯年、嬰幼兒與老年者組成，這個主題可謂「虛空」的上位畫像傳統，乃比喻「好好度過短暫人生」的警世畫。

骷髏頭也經常出現在西洋畫中，彼得．克萊茲的《虛空》，描繪骷髏頭、書籍、熄滅蠟燭，均是虛空藝術常見物品。又如盧卡斯．弗坦納傑爾的《畫家漢斯．布格邁爾及妻子安娜》，鏡子上照出的不是夫婦的臉而是骷髏頭，實際上是讚揚這對夫婦面對終將來臨的死亡，所表現出的豁達態度。

(中國時報)

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