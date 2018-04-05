凱蒂佩芮來台：我是你們一分子

凱蒂佩芮以金色套裝帥氣開場。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
報導

暌違3年，美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）2度來台，4日晚間在小巨蛋舉行「WITNESS：the Tour」演唱會，晚上8點26分正式揭幕，凱蒂戴著墨鏡，身穿金色連身短裙，從巨眼淚滴舞台霸氣登台後大喊「台北～」，隨即演唱新歌〈Witness〉、〈Roulette〉，還在間奏時說：「台北我等你太久」、「你們準備好了嗎」，炒嗨現場氣氛。

凱蒂一連帶來〈Dark Horse〉、〈I Kissed a Girl〉、〈Roar〉，並將〈Teenage Dream〉歌詞「我們開到加州」改成「我們開到台北」。她在台上說：「不知道我為何今天這麼感性，可能因為我吃了太多小籠包，鼎泰豐！」她點了一位民眾上台教她中文，學了「我喜歡待在台北」，還要求學一句髒話，最後搞笑學了「屁股」，喊個不停。

她在台上傾訴對台灣的情感：「我來台北覺得自己很受歡迎。我來自加州，但你們讓我覺得我是你們的一分子，這首歌是獻給你們台北的！」隨即獻唱其他場沒有的〈Into Me You See〉。

票房收入4800萬

整場凱蒂共換了6套華服，最後以耳熟能詳的〈Firework〉全場大合唱跟粉絲道別，小巨蛋內煙火齊放、紙花齊飛。此次演唱會吸引萬人朝聖，歌手韋禮安、品冠、梁靜茹、怪獸都前來，周杰倫與老婆昆凌則是聯名送來花籃。門票售出9成，票房收入約4800萬，一行人今離台前往首爾。

(中國時報)

凱蒂佩芮嗑鼎泰豐搞笑當店員

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。