凱蒂佩芮來台：我是你們一分子

2018年04月05日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

暌違3年，美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）2度來台，4日晚間在小巨蛋舉行「WITNESS：the Tour」演唱會，晚上8點26分正式揭幕，凱蒂戴著墨鏡，身穿金色連身短裙，從巨眼淚滴舞台霸氣登台後大喊「台北～」，隨即演唱新歌〈Witness〉、〈Roulette〉，還在間奏時說：「台北我等你太久」、「你們準備好了嗎」，炒嗨現場氣氛。

凱蒂一連帶來〈Dark Horse〉、〈I Kissed a Girl〉、〈Roar〉，並將〈Teenage Dream〉歌詞「我們開到加州」改成「我們開到台北」。她在台上說：「不知道我為何今天這麼感性，可能因為我吃了太多小籠包，鼎泰豐！」她點了一位民眾上台教她中文，學了「我喜歡待在台北」，還要求學一句髒話，最後搞笑學了「屁股」，喊個不停。

她在台上傾訴對台灣的情感：「我來台北覺得自己很受歡迎。我來自加州，但你們讓我覺得我是你們的一分子，這首歌是獻給你們台北的！」隨即獻唱其他場沒有的〈Into Me You See〉。

票房收入4800萬

整場凱蒂共換了6套華服，最後以耳熟能詳的〈Firework〉全場大合唱跟粉絲道別，小巨蛋內煙火齊放、紙花齊飛。此次演唱會吸引萬人朝聖，歌手韋禮安、品冠、梁靜茹、怪獸都前來，周杰倫與老婆昆凌則是聯名送來花籃。門票售出9成，票房收入約4800萬，一行人今離台前往首爾。

(中國時報)