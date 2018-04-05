阿信管太寬 網搜蔡依林

阿信（左）和蔡依林交情匪淺。（資料照片）

友善列印
中國時報
報導

五月天日前在大陸廣播節目《流行音樂全金榜》，接受主持人的「快玩快答」友情大考驗，被問到誰最愛用社群網路搜尋自己，冠佑馬上回答：「阿信！」阿信承認自己確實愛上網，平常也會搜尋團員，他還喜歡搜蔡依林（Jolin）、田馥甄等女明星，被團員虧：「你是管太寬嗎？」

阿信被團員追問會不會搜尋好友周杰倫，阿信淡定回：「還好，他是男生嘛！」昆凌則是：「朋友妻，不敢搜。」當場讓團員都笑翻。

冠佑則在節目上和瑪莎「懺悔」，原來某次他們到新加坡演出，兩人是室友，瑪莎說，因為很晚才到新加坡，隔天早上他在廁所突然頭暈，沒多久整個人就倒在地上，但在外面看電視的冠佑卻渾然不覺，「大概過了十幾二十分鐘，我醒來發現怎麼還躺在地上，褲子都還沒穿好就立刻衝出去罵他：『你沒有聽到砰一聲嗎？我剛剛昏倒了。』」沒想到冠佑回：「你現在不是走出來了嗎？」

迪士尼開唱超時不罰

五月天上月剛忙完歐洲巡演、泉州演唱會，本周將到蘇州「人生無限公司」繼續打卡上班，接著赴長沙、金華、天津等地開唱，5月則將在香港迪士尼履行和香港歌迷的「五月之約」，香港迪士尼方日前表示，希望他們能盡量準時唱完，但就算超時也絕不會收超時費。

此外，五月天雖行程滿檔，但阿信近來頻在臉書發文「撩妹」，被疑是為了曝光「陳太太」而鋪路，也令粉絲好奇又期待。

(中國時報)

阮經天車內暗藏李佳穎 孫鵬狄鶯家底厚 8000萬救子無慮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。