阿信管太寬 網搜蔡依林

2018年04月05日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

五月天日前在大陸廣播節目《流行音樂全金榜》，接受主持人的「快玩快答」友情大考驗，被問到誰最愛用社群網路搜尋自己，冠佑馬上回答：「阿信！」阿信承認自己確實愛上網，平常也會搜尋團員，他還喜歡搜蔡依林（Jolin）、田馥甄等女明星，被團員虧：「你是管太寬嗎？」

阿信被團員追問會不會搜尋好友周杰倫，阿信淡定回：「還好，他是男生嘛！」昆凌則是：「朋友妻，不敢搜。」當場讓團員都笑翻。

冠佑則在節目上和瑪莎「懺悔」，原來某次他們到新加坡演出，兩人是室友，瑪莎說，因為很晚才到新加坡，隔天早上他在廁所突然頭暈，沒多久整個人就倒在地上，但在外面看電視的冠佑卻渾然不覺，「大概過了十幾二十分鐘，我醒來發現怎麼還躺在地上，褲子都還沒穿好就立刻衝出去罵他：『你沒有聽到砰一聲嗎？我剛剛昏倒了。』」沒想到冠佑回：「你現在不是走出來了嗎？」

迪士尼開唱超時不罰

五月天上月剛忙完歐洲巡演、泉州演唱會，本周將到蘇州「人生無限公司」繼續打卡上班，接著赴長沙、金華、天津等地開唱，5月則將在香港迪士尼履行和香港歌迷的「五月之約」，香港迪士尼方日前表示，希望他們能盡量準時唱完，但就算超時也絕不會收超時費。

此外，五月天雖行程滿檔，但阿信近來頻在臉書發文「撩妹」，被疑是為了曝光「陳太太」而鋪路，也令粉絲好奇又期待。

(中國時報)