孫鵬狄鶯家底厚 8000萬救子無慮

孫鵬（左）和狄鶯為救兒子費盡心思，甚至不惜任何代價。（取材自臉書）

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中國時報
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蔣偉文希望兒子先把中文學好再出國讀書。（蕭雅玲攝）

孫鵬、狄鶯飛越萬里到美國賓州欲救18歲獨子孫安佐，由於孫安佐涉恐攻案已升級至聯邦層級，夫妻倆已聘請專精聯邦法的王牌律師凱勒，以每小時800至1000美金計算，整起官司粗估需花費200萬到300萬美金（約5758萬到8637萬台幣），據知他們夫妻在台北、日本都有房產，加上孫鵬主持節目固定收入，搶救愛子即使不計代價也不用太擔心。

狄鶯從歌仔戲當家小旦到電視圈拍八點檔，作品至少60部，光拍2檔八點檔也能賺進數千萬，近年她為陪兒子，工作量減少，不過孫鵬主持三立帶狀節目《國光幫幫忙》已13年，年賺約1200萬，10年下來至少入帳1.2億。他們現居的北投透天厝市值約5000萬，在台北市還擁有9間套房，在日本山梨縣也有1棟。

當年曾和狄鶯合拍《艋舺的女人》的陳仙梅，對狄鶯為照顧孫安佐親力親為舉動印象深刻，她聽過狄鶯說孫安佐曾不希望媽媽陪他去學校，但狄鶯會告訴兒子：「那是因為你同學不敢，不代表我們這樣是錯的。」狄鶯也說一家3口會一起洗澡、一起睡覺，感情親密，狄鶯常在8點半就陪兒子入眠，陳仙梅說：「比起一般媽媽，她真的很用心。」

蔣偉文從小與家人移民到美國讀書，他昨說能體諒為人父母的心情，也希望他們順利度過難關。

蔣偉文不送兒赴美

婚後育有2子的他，回台20多年中文講得還是不太好，如果要送兒子出國讀書，「至少會等他們高中或是大學畢業後再說，但不會考慮去美國。」夫妻倆屆時會陪兒子一起出國。

(中國時報)

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