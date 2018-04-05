2018年04月05日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

黃子佼日前在46歲慶生會上向女友孟耿如求婚成功，她4日與利晴天宣傳主演的新戲《高塔公主》，分享被求婚喜悅。她表示現在每天忙著趕戲、宣傳，還沒來得及好好享受被求婚的幸福感；黃子佼當時下跪求婚，讓她感動落淚，他事後還笑喊「膝蓋好痛」，而在場的見證者張小燕、Lulu竟都哭得比她還慘。

孟耿如被求婚當下哭著說：「他對我比我對自己還好。」昨也誇黃子佼貼心，「我很累的時候，他會比我更在意我的身體，讓我覺得我好像沒對自己這麼好，比如會帶我看醫生。」她笑虧男友可能故意挑她正忙的時候驚喜求婚，讓她毫無察覺。

不急辦婚宴及登記

問她收到幾克拉求婚戒？她反問：「幾克拉很重要？」解釋自己不喜歡戴首飾，所以對這些飾品沒特別要求，對求婚過程也不特別在意，「我覺得重點不是過程，重要的是那個人。」26歲的她，仍希望30歲後再考慮辦婚宴及登記，「覺得現在還是需要衝刺的時候，不想那麼快變這個身分（人妻）。」

目前她對婚紗、婚禮還沒有想法，因為媽媽曾是服裝設計師，只有曾想過請媽媽設計。肚皮是否已有「好消息」？她妙回：「我正在流血。」意指有月事沒懷孕，她說即使被求婚，新劇中仍有吻戲橋段，若有角色要她剃頭都可以，不在意尺度。

(中國時報)