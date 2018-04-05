2018年04月05日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

資深前主播盛竹如最近參演全民大劇團舞台劇《瘋狂電視台》，7日將在高雄至德堂演出，扮演他過去在類戲劇中，不慍不火旁白口吻的主持人角色。他4日笑言當初是被騙去的，「製作人說不難，只有1場戲，我才答應，我怕要講很多台詞。」但後來玩開了，他還會主動加戲、加詞，樂於在台上和演員們過招。

盛竹如下主播台後，5年前開始上綜藝節目，因放得開、很敢玩，與嚴肅外型有反差，成為廣告、代言、活動寵兒，偶爾還客串偶像劇。他自認錢夠用，轉型做不同的事，覺得不累就好，笑嘆當初如果一直當新聞主播，退休了也只是個主播，沒什麼了不起，「不像美國的退休主播，錢可以拿很多，可以吃一輩子，我如果在台灣做新聞主播退休，那不就窮死了。」

自認不懂養生

他曾獲金馬獎「電視獎」，也連獲2屆金鐘電視新聞主持人獎，他說評審不讓他入圍第3次，「因為我一入圍穩得，別人很難得獎。」是否只差終身成就獎？他直說「要不得」，「這個獎價值不高，就好像第3次不讓我入圍金鐘很不公平，但起碼比成就獎公平，設立成就獎，真正有成就的卻不一定被推薦，就像李敖、傅達仁都沒拿過。」

盛竹如當年考上台大、當了記者和主播，也因工作跑遍世界各地，「這3個從小的心願都達成了」，78歲的他自認不懂養生，割膽後身體更好了，祕訣就是少吃、保持身體柔軟度，每天做立正彎腰雙手向下碰鞋尖；他女兒仍和兩老同住，獨子盛欽雲和前妻離婚後，與羅馬尼亞籍的媳婦Gaby結婚，長居加拿大，孫子已6歲，偶爾回台探親。

(中國時報)