林超群個展捕捉大地之美

2018年04月05日 04:10 中國時報 劉育良 報導

歐豪年遊完黃石公園後，畫下紀念畫作。（林超群提供）

火口湖顏色多樣，大自然瑰麗難得一見。（林超群提供）

林超群（左）和歐豪年同行美國，用心拍美景。（林超群提供）

業餘攝影竟能拍出專業畫面，林超群用鏡頭寫日記，一張照片一個生命，記錄25年來美麗心世界。「漫遊心情3飛行之美」是林超群離台10多年後，歸鄉重溫舊夢的作品集，以高度、廣度帶領大家翱翔波瀾壯闊的美國黃石公園、大峽谷，捕捉瞬間即是永恆的美感。

林超群從事地產業逾40年，已是兩岸享富盛名的教父級人物。工作之餘，更是熱愛旅遊攝影的專家，「把對建築空間的領悟，傾注於手中的相機。」投入熱情和專業，攝下大自然鬼斧神工之美、風雲變色之壯，更不吝情公開鏡頭下的一幅幅美景，奇圖共賞。

如實呈現沙漠奇景

林超群酷愛攝影，1993年和領南派大師歐豪年結伴前往美國黃石公園攝影，拍攝浴火重生5年後的公園點滴；去年，他和兒子林維德再次前往黃石公園，在10天行程中展開3000公里的自駕攝影旅行，再探森林大火後30年的新風貌。

除了黃石公園之外，林超群也多次以鏡頭讀寫美國大峽谷，將這位於亞利桑那州、長446公里、最深處1.6公里、最寬處13公里，有「活的地質史教科書」之稱的大自然奇景，鮮活的呈現出來。此外，熱愛大自然景觀的他也前往美國塞多納（Sedona）取景，將地處高海拔乾燥沙漠氣後下的一景一物，如實的向世人呈現。

林超群再次舉辦攝影個展，是他久違台灣後的另一次出發，他由衷希望愛好攝影的大家可以和他一起切磋討論，美景當下共譜攝影情誼。「漫遊心情3飛行之美」7日起到19日將在爵士影像展出，展出時間為上午10點到下午6點，爵士影像地址：台北市八德路2段431號，電話：02-27412256轉603。

(中國時報)