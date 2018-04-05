百達翡麗年度鉅作 驚豔表壇

2018年04月05日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

運動表蔚為風尚，百達翡麗海底探險家（Aquanaut）新款5968A-001計時碼表，是該系列第一只計時碼表，133萬2000元。（Patek Philippe提供）

經常缺貨的百達翡麗金鷹（Nautilus）推出新款5740/1G-001腕表，首度配備萬年曆複雜功能，約362萬1000 元。 （Patek Philippe 提供）

百達翡麗Aquanaut LUCE系列5067A-025朦朧藍色女表。（Patek Philippe提供）

增添「脈搏計」功能的7150/250R-001女用手上鍊計時碼表，被暱稱為「女醫師的愛表」。（Patek Philippe提供）

百達翡麗CALATRAVA飛行員兩地時間7234R-001女表，約131萬。 （Patek Philippe提供）

百達翡麗歡慶Golden Ellipse上市50周年，推出編號5738/50P-001紀念表。（Patek Philippe提供）

近年百達翡麗（Patek Philippe）腕表在拍賣會頻創新高，尤其是複雜功能腕表更是物以稀為貴，只要百達翡麗一推出高級複雜功能腕表，藏家一定立刻出手收藏。日前百達翡麗在巴塞爾（BASEL）一口氣推出世界時間三問表、具備萬年曆功能的Nautilus表等高級複雜功能腕表，陣容堅強，歷年少見。

百達翡麗三問表是業界珍稀傳奇，而這款百達翡麗編號5531R世界時間三問腕表，更首次可以報出世界各地的當地時刻分秒，不僅如此，這也是百達翡麗首度在頂級複雜腕表加上琺瑯彩繪工藝，表面彩繪日內瓦湖畔拉沃區（Lavaux）葡萄園梯田景致，可說是百達翡麗傾全力打造的年度鉅作，備受表界矚目。

5531R腕表採用R27 HU自動上弦新款機芯，只憑單一按鈕即可設定不同時區顯示，打簧報時的準確程度精至1秒，堪稱表界壯舉，為此品牌還申請專利，更加凸顯其珍稀。表殼採用18K玫瑰金，搭配咖啡色鱷魚皮表帶，價格未訂。

7150/250R-001 女醫師愛表

百達翡麗為了搶攻女表市場，在2009年專為女士推出計時碼表，並取名為「7071 Ladies First」，該女表採用百達翡麗自製機芯，直到2016年才停產。2018年，百達翡麗再為女士設計7150/250R001新款女表，是款增添「脈搏計」功能的手上鍊計時碼表，被暱稱為「女醫師的愛表」。

7150/250R-001女表採用玫瑰金表殼，可襯托女人的雪白肌膚，38mm表圈鑲有72顆鑽石，奢華唯美，是目前品牌唯一一只女用計時碼表。售價約255萬2000元。

此外，百達翡麗CALATRAVA飛行員兩地時間7234R-001女性腕表，是首度配備自動上鍊機芯的兩地時間女表。每年Aquanaut女表都會推出新色，吸引女收藏家定期上門蒐購，今年的Aquanaut LUCE系列5067A-025女表主打浪漫的朦朧藍。

海底探險家、金鷹 更高級了

運動表蔚為風尚，海底探險家（Aquanaut）和金鷹（Nautilus）是百達翡麗最受歡迎表款，今年更首度增添複雜功能，成為表壇話題焦點。海底探險家（Aquanaut）新款5968A-001計時碼表是該系列第一只計時碼表，防水深度達100m，搭配橡膠表帶更添運動時尚。售價約133萬2000元。

百達翡麗經常賣到缺貨的熱門明星商品金鷹（Nautilus）也不遑多讓，新款5740/1G-001腕表配備萬年曆，是該系列首次加入頂級複雜功能，且是品牌最纖薄的萬年曆，搭配新款專利折疊扣表帶，更加牢固不鬆脫。售價約362萬1000元。

為歡慶Golden Ellipse上市50周年，百達翡麗推出編號5738/50P-001 Golden Ellipse限量腕表，表面採用內填雕刻和琺瑯工藝，打造Art Deco藝術風格圖騰，紀念套組限量100套，附贈同款袖釦。

(中國時報)