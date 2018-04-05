名模登封 掀起70時尚風

Bottega Veneta BV73小牛皮混水蛇皮手提包，13萬1900元。（BV提供）

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中國時報
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Self-Portrait條紋寬喇叭褲，1萬2100元。（MINOSHIN提供）
有著冷豔臉龐的Poppy Delevingne，因演戲而使表情更有溫度，她穿上BV鉚釘細節外套手持小花入鏡，也於畫面中捕捉到她臉上清雅的細膩神韻。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）
TORY BURCH草編楔型高跟涼鞋，1萬2900元。（TORY BURCH提供）
名模出身的演員Poppy Delevingne喜於從戲劇中找尋時尚靈感，《絕命大煞星》裡的反骨女孩阿拉巴馬即給了她十足啟發，為拍攝大片換上BV皮革夾克及亮片洋裝，呈現富有70年代的浪漫氛圍。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

名模出身的英國演員Poppy Delevingne，日前登上《Harper's BAZAAR》國際中文版4月號封面，有著冷豔臉龐的她，於鏡頭前換穿Bottega Veneta（簡稱BV）最新春夏系列新裝，演繹別具70年代的復古氛圍。

曾出演《金牌特務2：機密對決》等片，電影與演戲在Poppy生命中占有舉足輕重的位置，甚至帶來許多穿搭的靈感，像是《絕命大煞星》（True Romance）中由Patricia Arquette扮演的女主角阿拉巴馬，就給她很大的啟發；Jane Birkin、Jane Shrimpton等橫跨1960、70年代時尚代表亦為Poppy所愛，她還於訪問中說到：「我有時覺得，70年代才是我的年代。」

融入搖滾、反骨精神的70年代風格，已成為許多精品春夏伸展台上的靈感，BV創意總監Tomas Maier即從典藏資料庫中找出一款1973年代之包款為雛型，重新以蟒蛇皮與大理石紋小牛皮詮釋，側邊intrecciato編織格紋細節，不經意彰顯出品牌工藝傳統。

馬來西亞裔設計師Han Chong所創立的Self-Portrait，本季也以70年代「54俱樂部」時尚女王Bianca Jagger為繆思，藉由高腰喇叭寬褲及品牌著名的蕾絲、皺褶荷葉邊等剪裁，定義女性化的曼哈頓黃金年代。美國設計師Tory Burch則選擇讓草編楔型高跟涼鞋重返舞台，並於其中點綴亮面金屬元素，使整體增添70年代摩登感受。

(中國時報)

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