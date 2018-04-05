媽媽樂 百貨愛女生 心機討好

台北101獨家MICHAEL KORS湖藍色印花長裙，9700元。（台北101提供）

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中國時報
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台北101尊榮/禮讚會員卡友12日至18日單筆滿2000元，憑台北101MALL APP電子會員條碼，可兌換首周限定滿額禮THE BODY SHOP明星精華美肌組。（台北101提供）
SOGO忠孝館5日至11日有香奈兒COCOlip全台獨家唯一體驗區快閃，香奈兒COCO柔霧脣頰露5.5g，1150元，共6色。（SOGO提供）
微風廣場BEBE POSHE無瑕美肌潔淨組，珍珠光感煥白CC粉底精華30ml+零毛孔無瑕PS刷+珍珠姬ps美顏蜜粉餅10.5g+玻尿酸肌潤潔顏液300ml，價值1908元、特價1290元。（微風提供）
台北101獨家Salvatore Ferragamo ALCAMO地中海藍色緞面F型涼鞋，2萬7900元。（台北101提供）
SOGO忠孝館全台首賣TOM FORD私人調香系列FABULOUS，1萬500元，限量30組。（SOGO提供）

百貨母親節趁連假先動員，遠東SOGO台北店昨、今（5日）在廣場發送千片面膜，化妝品區單日單櫃滿千元也可兌換專科面膜，2天限量送千包；台北101尊榮/禮讚會員卡友登錄101 MALL APP電子會員，昨起至8日可參加「點數成金」活動，憑館內當日單筆滿5000元發票，限量購物金翻400倍，最高可換500元抵用券，提前出招炒熱買氣。

明（6日）至30日SOGO台北店接著進行「母親節化妝品暨初夏BEAUTY FAIR」，60款全台獨家商品、全台獨家組合增2成，首4日首次採雙門檻回饋，化妝品單筆滿5000送500抵用券；香氛/指定彩妝單筆滿3000元送300抵用券，最高回饋17％。

台北101祭千件獨家精品

忠孝館美妝再出4招，包括「全台獨家」有亞洲首賣的Tom Ford新香、首爾限定的雪花秀特惠組；資生堂、倩碧等有「人氣斷貨王」特惠組；16款周年慶才有的「買1送8」特惠組；與「美型家電滿額贈」。

今起至11日還有香奈兒COCOlip全台獨家唯一體驗區快閃；19日Dior全台唯一後台彩妝專櫃進駐；27日至5月3日有TIFFANY&Co. CAFE香氛快閃店。復興館則有肌膚之鑰彩妝貼鑽、YSL脣彩刻字、JO MALONE夾禮物機快閃活動等客製服務，更增加活動豐富度。

微風多款保養組合5折起

台北101聯手精品和美食，12日至5月13日「女神享樂購」活動，集合千件春夏獨家精品，12日至18日首周預購持台北101聯名卡消費滿3萬元最高回饋16.2％；16日起美食街引進13家世界美食，像是天丼琥珀全台首店、米其林一星的了凡香港油雞飯麵，與CNN推薦的思慕昔芒果冰、肉伯火雞肉飯等，16日至5月13日憑TAIPEI 101 MALL APP電子優惠券可兌換《美食護照》，27家美食街、伴手禮優惠價值超過2500元。

微風各館因應夏季將至，即日起至5月13日推出防曬、保溼、修護等多款保養組合，最低5折起。微風廣場BEBE POSHE無瑕美肌潔淨組專攻無瑕底妝、微風南京台塑生醫健康生活館強推亮白組合；微風信義La Colline貴婦奢華組和Premier歲月無痕蛋白肽細胞修護系列，主打頂級棒保養；微風松高COVERMARK和Berji聚焦保溼。

(中國時報)

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