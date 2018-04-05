抽抽樂 血拼抽獎愛媽媽

2018年04月05日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

Global Mall中和店的SK-Ⅱ超肌能精萃優惠組，原價6993元，6.7折特價4680元。（Global Mall提供）

美麗華百樂園的SHISEIDO獨家特惠雙核晶白精華組，4月6日限定開搶，價值5514元，特價3000元，卡友價2700元。（美麗華百樂園提供）

百貨母親節優惠陸續開跑，推出多項抽獎優惠吸客，Global Mall今年一口氣推出2波抽獎，除了Gogoro 2及郵輪旅遊套票外，更配合小米新店開幕，加碼祭出周周抽小米家電，而美麗華百樂園則主推優惠5重送，滿額即抽按摩椅、手機。

Global Mall母親節將於12日至5月16日開跑，新北中和店25日前推出化妝品、內睡衣單筆消費滿3000元送300元商品禮券、指定專櫃滿6000送500，首4日刷Global Mall聯名於加碼送5000送200，還有消費滿3000元即抽Gogoro 2時尚機車及寶瓶星號郵輪套票各3套優惠，26日起至5月16日加推滿2000元周周抽小米家電，最高回饋率達13％。

美麗華百樂園母親節優惠即日起至5月13日開跑，化妝品、內睡衣及女鞋配件區單區消費滿3000元送300元商品券，8日前刷指定銀行消費享滿額贈外，滿1萬2000元可再獲刮刮樂抽獎機會，最低獎含百元商品券，最大獎可刮出高島美摩椅等禮物，另外即日起至15日、以及27日至5月13日2個時期全館消費滿5000再送500。業者預計本檔可創7.2億元業績、成長9％。

(中國時報)