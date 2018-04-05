賞春遊－樂遊美拍 百貨成新點

2018年04月05日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

板橋大遠百1F正門廣場及9F威尼斯廣場推出「小恐龍太空歷險記」，8日前讓親子同樂。（遠百提供）

微風南京Chateraise動物造型蛋糕，130元。（微風提供）

SOGO忠孝館獨家「台北紅玉滿赤心」雞蛋糕，小心輕放、勿摔易碎，每份65元至75元。（SOGO提供）

微風廣場LUKE’S LOBSTER海鮮三饗組合，可一次嘗到龍蝦、白蝦和蟹肉，590元。（微風提供）

連假逛百貨，吃喝玩樂全台都有亮點！新光三越「繁花盛開Blazing Bloom」春季空間特展，5月31日前在北中南聯展；微風廣場引進全台首家紐約曼哈頓正宗LUKE’S LOBSTER龍蝦堡、遠東SOGO忠孝館獨家開賣玻璃心雞蛋糕；遠百全台分店變身遊樂場讓親子玩透透，都是美拍、打卡好去處。

微風美食新櫃搶客

新光三越合作的燈光雕塑藝術家，由旅英台籍的蔡筱淇與日籍的吉川公野夫妻搭擋，兩人作品遍及英國百貨Harvey Nichols櫥窗，倫敦、巴黎的設計周及美術館。這次把盛開、充滿活力的春花帶進新光三越，以擅長的纖維玻璃、壓克力玻璃、鋁合金和人造橡膠等材質，搭配螢光色彩設計6件大型作品，其中3件獨家創作是台北信義新天地A4「星雲的花束」、A8「光彩合歡」與台南新天地的「火樹螢花」。

微風以美食新櫃搶人潮，微風信義高雄人氣名店「永心鳳茶」用招牌小卷米粉湯攬客；微風廣場人氣爆表的「LUKE‘S LOBSTER」台灣1號店，上月31日開幕首3日最高單日賣出千個龍蝦堡，打平日本表參道1號店紀錄；微風南京Chateraise、上城UPTOWN等有造型甜點，10日前全館累滿2000元、並出示3歲至國小六年級孩童相關證明，可兌換限量Tobot撲克牌或胡桃鉗小熊。

SOGO獨家雞蛋糕有顆玻璃心

遠東SOGO台北店也用美食集客，北海道展今（5日）薯條三兄弟全台最低價，每盒原價420元、2盒特價790元，限量50組。還有「台北紅玉滿赤心」雞蛋糕推出SOGO獨家款玻璃心雞蛋糕，「小心輕放」和「勿摔易碎」字樣讓復古趣味多了潮味，8日前帶12歲以下兒童買1份玻璃心雞蛋糕多送1顆；於粉專打卡按讚則送「台南工具人」聯名造型雞蛋糕1入。

遠東百貨8日前全台大串聯，板橋大遠百「小恐龍太空歷險記」和高雄大遠百「兒童歡樂王國」都是大型氣墊；遠百寶慶店打造全粉紅的夢幻樂園；台南大遠百6日至8日有DIY手作教室，皆可讓大小朋友同歡。

(中國時報)