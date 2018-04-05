懷舊零食重現超商 口味變身升級

乖乖椰子牛奶，首創經典乖乖變飲品，老少咸宜的口味，全家獨家販售，4/24前30元。（全家提供）

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中國時報
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懷舊版77乳加巧克力，12元。（全家提供）
哈哈球代可可脂巧克力，45元。（全家提供）
日本不二加鉛筆巧克力，49元。（全家提供）
雀巢黑嘉麗黑莓風味冰棒，1盒6入，4/24前159元， 7-11獨家販售。（7-11提供）

懷舊風再起，老街常出現古早柑仔店販賣小零嘴，勾起不少六、七年級生的童年回憶。超商在兒童清明連假引進復古零食，搭配通路款獨家設計，質感口味都升級，更大玩創意將零嘴變身牛奶、冰品等，令大人小孩都想回味。

全家便利商店引進「乖乖椰子牛乳」，將充滿椰香的經典酥脆零嘴，變身成濃郁的椰子牛乳，創意吃法也在社群網站上快速傳播。此外，長銷零食孔雀香酥脆，也以復刻的藍紅孔雀條紋作為包裝，可樂果則將包裝改為手繪風格，增添童趣。而最有兒時fu味的「哈哈球代可可脂巧克力」，把足球巧克力裝在塑膠桶裡，也是柑仔店的經典代表之一。

日本最暢銷的卡辣姆久洋芋片，也加入超商復古系列，包含海苔鹽、經典辣味等，都復刻古早風格的包裝。24日前任選第2件6折，並有會全家會員加贈點數。

許多人吃過黑嘉麗軟糖，令人懷念的黑莓風味如今也化身冰棒，「雀巢黑嘉麗黑莓風味冰棒」浪漫回歸，並帶來新口味─佛羅里達柳橙風味，即日起7-11獨家限量開賣，一盒6入裝，4月24日前嘗鮮價159元。

(中國時報)

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