2018年04月05日 04:10 中國時報 東風

兒時眷村麻將聲起代表小孩有機會吃紅，跑腿買東西常能留下零錢買糖果，牌桌上大人的談話，從北伐、剿匪、打日本鬼子到王家大毛考上第一志願，金家丫頭嫁為醫生娘，朱家小子公費留學，聽著嘩啦嘩啦的洗牌聲，嘴裏照背我的唐詩三百首，日子在「碰」「胡」「自摸」聲中熱鬧洗去。

改建的國宅青春小鳥早已離巢，在外地成家立業開創新天地了，中庭常見曬太陽的爺爺、奶奶，膝前沒有可愛的小孫子，旁邊倒是坐了幾個外籍移工，無神的雙眼落在遠方，腦袋前點右晃的打瞌睡，冬陽太溫暖曬得我也昏昏欲睡了，這是沒有「牌咖」的午后。

12點一到電鈴響起，門一開拿枴杖的、推助行器的、移工看護攙扶的魚貫入內，方桌備妥、燈光調好、四人選好位置、腳下墊張小板凳、腰靠放穩、老花眼鏡戴好，牌桌大戰即將捉對廝殺。

手指快速的丟牌、摸牌、算牌，聲音洪亮的說：「昨晚又失眠了，一失眠就想起我娘，小時候睡不著覺，我娘總是說（來娘這兒）摟著我講故事，聽著聽著就睡著了，年紀越大，想她的次數越多，她的臉都快記不得了，那個聲音始終沒變。」伊奶奶一頭白髮，不久前剛換人工關節。

「我現在晚上要吃半顆安眠藥，兒子就怕我失眠，一失眠血壓就高起來，二個月前上台北裝支架，兒子要我住台北，住台北等死嗎？我才不要，還是老家好，有老朋友可以摸幾圈。」鄭伯伯的日常，從A國宅打到B國宅，找他打牌是要預約的。

「我家老頭就愛找我麻煩，煮麵他說想吃稀飯，煮魚湯他嫌有刺，蒸蛋他又說膽固醇太高，青菜說炒太爛，天天跟我作對，好像嫌我不夠忙，非得搞到我吃抗憂鬱症的藥不可。」嘴裏忿忿不平的嚷嚷，手中的牌可是快狠準，王伯伯中風二十多年，端湯伺藥、把屎把尿，嬌小的王媽媽從沒喊累。

平常甚少談及早逝的公公，牌桌上最常聽婆婆聊起年輕時的公公又高又帥又有禮貌，每天都到家裡陪長輩聊天，哪知醉翁之意不在酒的他最後把人家閨女給拐跑了，說時臉龐泛起少女般嬌羞的表情，那是台灣女不嫁外省郎的年代，兩人自由戀愛還私定終生，前衛得很。

你一言我一語笑聲不絕，思路清晰、說話鏗鏘有力、雙手洗牌靈活，這是中庭無精打采活力喪盡的老人嗎？四個小時打下來輸贏僅幾百塊，彈指間青春又回到眉眼髮梢，三百多歲盡在昨日。

(中國時報)