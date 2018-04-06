瞎毀？用戶已刪影片恐被擷！FB個資外洩戶數上修到8700萬

2018年04月06日 04:10 中國時報 蔡鵑如 、 石欣蒨 ／綜合報導 ／綜合報導

臉書隱私外洩醜聞愈演愈烈！執行長祖克柏4日坦承，個資遭英國「劍橋分析」違法擷取的用戶達8700萬，遠超過先前預估的5千萬；臉書也招認，全球20億「絕大多數用戶」的部分資料，可能已遭第三方機構挖空，使用者隱私蕩然無存。更令人傻眼的是，臉書遭媒體踢爆，用戶已自刪的影片，竟仍被存在伺服器中，對努力想洗白的臉書來說，形象已一落千丈。

只需電郵或電話 就能搜刮

劍橋分析上月遭英媒踢爆不當濫用臉書用戶個資，以左右選民投票選擇，臉書早知情卻不處理，未善盡保護用戶隱私而成眾矢之的。為挽救公司名聲，祖克柏近來頻頻受訪。他在記者會中把個資外流戶數上修到8700萬，下載擷取個資APP的戶數，上調至逾30萬，其中9成7下載者在美國，因此美國境內有7060萬用戶個資遭竊，另1600萬來自其他國家。

祖克柏還語出驚人指出，20億用戶中「絕大多數使用者」的資料，可能曾被第三方應用程式擷取。臉書技術總監施洛普佛稍早在部落格發文稱，有「惡意人物」透過臉書搜尋欄位，違規收集用戶個資。

臉書稱系統出包 保證移除

祖克柏說，第三方不必輸入姓名，只需電郵或電話，就能搜刮使用者的公開檔案，臉書已把該功能關閉。施洛普佛在文中也公布臉書最新隱私保護政策，包括關閉前述搜尋功能，限制第三方應用程式可獲取的個資。

還有更驚悚的，數位網站Slashgear等媒體踢爆，某些使用者從臉書下載自己的資料時，赫然發現過去透過臉書攝影功能拍攝，但未發表（草稿狀態）或已自刪的私人影片，竟然在他們不知情下，被臉書存在伺服器內。恐怖的是，除了使用者有管道重現這些早該消失的資料，獲得權限的第三方應用程式也可觸及，令人不寒而慄。對這項駭人的發展，臉書起初歸咎系統出包，才誤把應刪除的影片留存。之後臉書道歉，並保證移除那些被刪除的資料。

7成台人有帳號 當心風險

隱私缺口還不止於此。臉書即時通訊應用程式Messenger會查閱用戶的私訊，一旦發現敏感資料，系統會自動封鎖。但臉書澄清審查並非行銷手段，而是預防霸凌、家暴或惡意散播電腦病毒等。

2016年台灣臉書用戶約1800萬，等於7成台灣人有帳號，加上玩各式遊戲測驗等應用程式，會求方便而直接與臉書帳號連接，無疑是把自己的個資透露予開發商的途徑。硬是要學共同創辦人林伯融表示，用戶應看仔細該應用程式會取得什麼資料，且盡量不要玩沒必要的應用程式，因為臉書的控管方式並沒有改變，「自己的隱私要自己顧。」

(中國時報)