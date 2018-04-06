相愛容易買房難 晚婚族暴增！首婚平均年齡 超過29歲

2018年04月06日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣男、女性初婚年齡中位數一覽表

行政院主計總處近日公布「性別圖像報告」指出，台灣男、女性的初婚(第1次結婚)年齡屢創新高，主計總處引述內政部戶政司2016年統計指出，男、女初婚年齡的中位數，分別來到32歲、29.7歲，與10年前結婚年齡相比，皆往後延了2.2歲，晚婚趨勢愈來愈明顯；曾任幸福家庭促進協會理事長、東海社會系博士彭懷真表示，「高房價」是現代男女即將走進婚姻前，面臨最現實、又殘酷的考驗。

薪水追不上房價 嫁娶就再說吧

彭懷真指出，年輕人結婚有現實上的困難，因為居住成本太高，想要有個「窩」根本是奢求；彭懷真以台北市平均每坪房價5、60萬為例，在台北市買一間30坪的公寓，往往要價1500萬元以上，對3、4萬元月收入的上班族怎麼負擔得起？若退而求其次、以租房替代買房，平均也要3萬元租金，相當於1個人的薪水。

國內交友網站愛情公寓調查指出，台北市會員眾多，堪稱是全台最大的「單身聚落」，而單身想婚族平均快樂指數僅60分，除了高房價的壓力外，工作薪資、感情狀態都是不快樂的來源；此外，愛情公寓根據調查指出，想結婚的男、女性，分別期望另一半平均月收入有5萬元、7萬元，都與事實有段差距，這也造成晚婚的原因。

盼另一半很會賺 現實打敗夢幻

德明財經科技大學客座教授莊孟翰表示，台灣房價自民國92年後就完全「走鐘」，雙北房價漲了1.1倍至1.2倍，舉例來說，92年1000萬元的房子，現在已漲到2100萬元至2200萬元，但受僱員工的薪資卻倒退回17年前，加上物價不斷上漲的壓力，莊孟翰認為，台灣男、女性的初婚年齡，恐怕還會持續往後延，對生育能力也帶來衝擊。

更慘的是，以往年輕人結婚有父母幫忙出頭期款，莊孟翰表示，國人壽命不斷往後延，退休、長照至少需要4、500萬元的存款，政府積極年金改革、卻沒有足夠配套措施下，現在即將步入退休年齡的父母都快「自身難保」，更別提出自備款，愈來愈多年輕人買房得靠自己了。

彭懷真表示，政府只要能徹底認真執行競選時承諾給年輕人的居住正義，就有機會改變現有狀態，可惜的是，居住正義淪為選舉口號。

(中國時報)