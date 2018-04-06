大學教授高富帥 相親直冒汗

2018年04月06日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

國人結婚年齡屢創新高，除高房價壓力外，主計總處表示，國人平均學歷愈來愈高，也推升晚婚趨勢；詹媽媽姻緣網表示，很多高學歷、適婚年齡的族群，擁有洋洋灑灑的學經歷，但人際互動卻嚴重「不及格」，撇開進入婚姻不談，感情世界幾乎是張白紙。

念到博士 卻沒修戀愛學分

有名年約38歲、國立大學教授的Mason（化名），身高180公分、外型俊俏，絕對是「高富帥」俱樂部成員，面對專業可侃侃而談，也曾在國際期刊發表論文，但從小念「和尚學校」的他，第1次在婚友社安排相親下，卻緊張到直冒冷汗，即使有經驗的輔導人員提早擬好10個聊天話題，但約會仍是短短半小時就草草結束。

詹媽媽姻緣網透露，以Mason這樣條件的男性，在婚姻市場上非常熱門，高學歷、相貌堂堂又有穩定收入，但Mason從小念和尚學校，好不容易拿到博士學位就開始拚升等，職場競爭厲害，根本沒時間修戀愛學分，相親前須耳提面命地協助他「就當來開同學會」，讓面對女生就成「省話一哥」的Mason，逐漸打開心房。

學歷愈高 晚婚趨勢愈明顯

不少時下年輕人會參加聯誼促進交流，但Mason低調靦腆的個性，聯誼上根本吸引不到女生的「眼球」；婚友社前後幫Mason安排7次、一對一相親，女生條件全是碩士畢業，年齡從30到36歲都有，從設計師、銀行員到空姐都有，目前情定最後一次相親的國小老師。

主計總處按兩性教育程度觀察，男、女碩博士畢業者，30歲以上首次步入婚姻比例各占77.7％與68.6％，相對高中（含）以下畢業，各占57.6％、37.2％狀況差異甚大，顯現學歷愈高、晚婚愈明顯。

慣用網路 面對面手足無措

習慣網路社群交友的7年級生，現在也到了適婚年齡，但在「面對面」男女交往上，詹媽媽姻緣網發現，這些7年級生在愛情交往中，經常出現手足無措、失去自信狀況。

70年次的Joseph（化名）透過介紹，正與小3歲的女生交往，但卻經常發LINE求助有經驗的婚友社，「可以牽她的手了嗎?」、「下一步該麼辦」等問題。

(中國時報)