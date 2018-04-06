不甩央行凍漲 銀行房貸利率先跑

2018年04月06日 04:10 中國時報 魏喬怡 ／台北報導 ／台北報導

儘管央行2018年首季理監事會議維持利率「凍漲」，但不少國銀房貸利率已開始悄漲。國銀指出，目前市場採行的指標利率計算方式，主要分兩大類，一是以一年期定儲固定利率為計算基礎，一是以次級貨幣市場發行商業本票利率為計算基礎，各銀行有自己方式，因此就會產生利率開始調升現象，以富邦銀行為例，3月房貸指標利率就從1.06％調升到1.07％。

台灣買房壓力大，房仲調查，包括新竹在內7都，平均購屋總價約1078萬元，逾9成民眾需貸款買房，北市購屋總價更高達約1534萬元，近6成民眾房貸負擔率逾3成，因此利率一升房貸族都相當敏感。

以富邦銀行來說，3月「指數型房貸基準利率」由年息1.06％調為1.07％（不含利率加碼），調整後1000萬元貸款每月增加100元。富邦銀指數型房貸基準利率，是以國內「一般定期性存款市場占有率前15名行庫」，剔除取樣日（107年2月1日）一年期定期儲蓄存款固定利率最高與最低2家，以剩餘11家行庫取樣日牌告一年期定期儲蓄存款固定利率平均值計算。

台新銀行表示，台新銀指數型房貸是以「一年期定儲固定利率」為計算基礎，一方面考量定儲為一般大眾熟悉工具，客戶接受度較高，另方面以過去經驗看，定儲利率多以和緩波動為主，而商業本票利率波動較大，客戶風險相對提高。

目前台新指數型房貸指標利率計算，是以前8大存款銀行一年期定儲固定利率，扣除最高及最低2家後取6家平均值為基礎，再根據客戶風險、作業成本及合理利潤等因素後，決定客戶加碼幅度，目前指標利率2.16％。

銀行業表示，目前銀行紛紛推標榜以透明化、公開化為特色之指數型房屋貸款，各家銀行差距不大，因此也形成客戶爭奪戰，讓低靡的房市注入一股新生力。

為減輕國人房貸負擔，國銀紛紛推出房貸雲端服務市場，如永豐推「豐雲房貸」App、星展推「好家貸」，中信銀、台新銀也積極發展相關服務。

(中國時報)