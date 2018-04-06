不景氣 壯年勞工更不敢跳槽

2018年04月06日 04:10 中國時報 邱琮皓 ／台北報導 ／台北報導

勞動部去年針對勞工生活及就業進行調查，發現近3年整體勞工有轉職打算比率越來越低，特別是25至44歲勞工，想轉職比例從29％下降至25.7％。

此外，近3年學歷越高者轉職比率也逐年下降，從33.7％降至28.1％。不過如以教育程度觀察，教育程度愈高者轉職比率也愈高。

勞動部最新「勞工生活及就業狀況調查」發現，2017年，22.3％勞工有轉職計畫，較2016年下降1.5個百分點，其中以希望「轉換至不同行業公司工作」占9.1％最高，其次為「自己創業」占7.6％。

按年齡別，年齡愈輕勞工打算轉職比率愈高，15至24歲青少年勞工占38.1％、25至44歲壯年勞工25.7％、45至65歲中高齡勞工占12.4％，其中青少年、壯年勞工希望「轉換至不同行業公司工作」比率較高，中高齡則以「自己創業」比率較高。各年齡層中，以25至44歲勞工想轉職比率，出現越來越低趨勢。

台大國發所副教授辛炳隆分析，轉職意願降低，可能有兩種解讀，因為想轉職可能有兩種，第一種是對工作滿意、不想轉職，第二種是就算對工作不滿，卻也不知道可轉去哪裡，「這顯示台灣就業市場可能像一灘靜水」。

辛炳隆解釋，台灣基層工作者的流動率其實很高，但「專業性越高、越難轉業，這跟高等教育的擴張有關」。教育程度越高，轉職意願明顯逐年降低，他認為，大專以上的專業人才增加，在市場上不是很搶手，大家好不容易找到工作，也不會貿然離職，但這會形成一個效應，就是勞動市場的「圈內人圈外人」效應，也就是圈內的人職缺不動、圈外人進不去，至於未來會否造成其他負面效應，仍待觀察。

至於赴海外工作，調查則顯示，2016年時15至24歲青少年主要以大陸港澳為首選，但至2017年，排名轉為美加地區第一、東北亞第二、大陸港澳第三。青少年海外求職偏好區域，明顯大洗牌。

(中國時報)