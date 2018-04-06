幼兒津貼沒進展 新手爸媽哭哭

行政院長賴清德在兒童節再提起「新幼兒照顧津貼」，但官員說目前沒有進展。圖為幼兒園小朋友正在上課。（王英豪攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

行政院長賴清德在兒童節重提「新幼兒照顧津貼」，但官員說，目前沒有新進展，多位政委雖表達關切，但完全沒提到數字問題；新手媽媽林小姐說，當初聽到消息本來很高興，但3個多月過去沒動靜，賴揆一直講，是不是在騙人？新北市李太太說，她擔心會有排富門檻，讓多數、非弱勢中產階級之家，完全得不到照顧。

去年新生兒不到20萬人、今年預估更少，但低薪、高物價，壓得新手爸媽喘不過氣，一個月光尿布3000元跑不掉。為解決少子化及人口老化，賴揆盼透過政策，讓生育率在2030年提高到1.4人。

賴揆去年年終記者會承諾，農曆春節後就端出具體作法，落實「生生不息」政策，包括發放新幼兒照顧津貼，但春節等到清明，未見具體作法。

政府官員指出，賴揆雖再提幼兒照顧津貼、私幼公共化等政策，但「真的沒有進度」，也沒討論到津貼數字，賴揆是不是兒童節「應景」，他也不知。

不論現行「保母托育補助」及「育兒津貼」，都因排富而領不到的李太太說，她很期待政府朝「激勵、鼓勵」方向思考，不要再對幼兒照顧津貼排富，雖然她屬於雙薪家庭，但因育兒龐大花費，實際可支配所得相當少。

「等太久了吧？」新手爸爸王先生說，什麼規畫3個月還不出來，現在新生兒愈來愈少，未來政府花費只會愈來愈低，難道把兒童節當愚人節，在騙小孩？

政務委員陳美伶昨表示，賴揆去年底主持「育人攬才及移民會議」分3部分，但有關私幼公共化及照顧津貼是由政委林萬億督導。陳美伶說，「育人攬才及移民會議」已開5次正式會議，林萬億陸續召集研商，並在政委會議提出報告。

不過對津貼至今沒進展，政院發言人徐國勇說，民眾關心時程問題，「政院很快就會公布」。

(中國時報)

勇求幸福 77歲爺找到第二春 數據騙選票 劍橋分析像惡魔

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。