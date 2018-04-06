數據騙選票 劍橋分析像惡魔

2018年04月06日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

「劍橋分析」位於倫敦市中心的辦公大樓。（摘自網路）

用戶個資外洩成為嚴重問題，祖克柏同意出席作證，也給Google執行長皮查伊，及twitter執行長杜錫來壓力。（影像合成：美術中心）

屋漏偏逢連夜雨！社群媒體龍頭臉書公司（Facebook）除了爆出用戶個資被挪用外，更陷入美國政治風暴。執行長祖克柏將於4月10及11日出席國會聽證會，就英國政治咨詢公司「劍橋分析」涉嫌干預美國總統大選的醜聞作證。網絡上就有歐美網民直接將劍橋分析執行長尼克斯不擇手段濫用個資圖利的作為，比做是「惡魔的行為」！

釐清消費者隱私議題

臉書，谷歌和推特等互聯網巨頭的商業模式，和可能以販賣消費者個資或大數據的營運模式，以及臉書可能販賣使用者個資和劍橋分析運用臉書大數據影響美國總統選舉都會是聽證會的焦點。祖克柏同意出席作證，也會給谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）及推特執行長杜錫（Jack Dorsey）帶來壓力，因為參院司法委員會正式邀請三大網路巨頭CEO一同出席聽證會，但後兩人迄未答應。

臉書等社群媒體公司因為隱私問題及俄羅斯干預大選爭議，同遭美國兩黨國會議員質疑。不過，美國總統川普及共和黨內的親商盟友力主解除政府管制，去年就透過國會廢除了歐巴馬時代制定的網路使用者隱私保護法規，短期內國會要再制定保護個資及隱私的新聯邦法規似不大可能。

英國數據分析公司「劍橋分析」上月被揭發於2016年美國大選期間，從臉書挪用數千萬用戶資料，涉嫌利用這些數據為川普助選，事件令臉書及祖克柏備受抨擊。前年川普競選團隊雇用了「劍橋分析」，並支付給該公司近600萬美元。

歐洲將有新個資保護法

社群媒體龍頭臉書在華府擁有巨大的遊說勢力，2017年花了1700多萬美元遊說費用，有很多是付給一支由前共和黨和民主黨政治助理組成的遊說團隊。

不過在歐洲，臉書及Google這類科技巨頭將會面臨嚴格的新個資保護法約束。歐盟《一般資料保護法規》（GDPR）即將於5月25日生效，被視為網際網路誕生以來，全球最大規模網路私隱法例改革，新例規定所有歐盟公民，有權知道網路公司儲存了哪些涉及他們的訊息，並有權要求公司刪除相關訊息。

(中國時報)