不等FB改革 用新社群平台取代

2018年04月06日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

社群巨擘臉書（Facebook）個資外洩的醜聞愈滾愈大，被波及用戶最多達8700萬人。台裔哥倫比亞大學法學院教授吳修銘3日在《紐約時報》撰文指出，無須讓臉書改革，應該用新的社群平台取而代之。

吳修銘（Tim Wu）表示，臉書至今擁有22億用戶，其蒐集用戶資料這麼多年，終於捅出個資外洩的大災難。臉書執行長祖克柏下周將在國會作證，議員們會問他，打算如何重建公眾信任，以及臉書願不願意接受進一步法律規範。

但長遠看來，正確的問題應該是：以後要用什麼取代臉書？我們已經如此依賴社群網站，卻被迫面對永遠有漏洞的臉書在社群市場獨霸。我們最需要的是能保護使用者資料的新世代社群網站，而不是拒絕大幅改變領導方式和商業模式的臉書。

吳修銘指出，臉書本質上是一台監視器，其問題是結構性而且根深蒂固的。從它首度營利的那天開始，就把成長壯大列為第一目標，盡最大努力蒐集資料和博取用戶注意力。

吳修銘認為，理想中的臉書競爭者和取代者，是真正能夠實現「把人類距離拉近」、「建立全球社群」等口號。過去10年我們學到以下教訓，就是刊登廣告和蒐集個資，無法幫助打造一個值得信任的社群網站。

吳修銘說，新世代社群網站面臨的真正挑戰並非取得更先進的技術，而是如何讓用戶達到「關鍵多數」。他建議，如果用戶願意付一點點費用（例如1個月99分錢），就可以支持企業創立重視隱私權的社群網站來取代臉書。另一個辦法是讓社群網站走向非營利，讓它以服務為目的。維基百科就是一個例子，它的流量幾乎快要追上臉書，營運成本卻少得多。

(中國時報)