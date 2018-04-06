網頁選項別亂點 提防假新聞

2018年04月06日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

針對臉書用戶個人資料外洩範圍擴大，傳播學者建議，民眾在使用社交網路平台時，務必多加留意並閱讀各項契約及條款，不要隨意點選網頁選項，以防止個資被不當濫用，此外，網路媒體還存在假新聞的問題，使用者應具有網路媒體素養，以判斷訊息真偽，保障個人權益。

台灣民眾幾乎都有使用臉書的習慣，甚至以此做為對外溝通、聯繫，以及表達個人意見的管道，文化大學廣告系系主任鈕則勳表示，民眾在使用社交網路平台時，都有一種弔詭的心態，即便恐有個人資料外洩的疑慮，但在使用社交網路平台或品牌專業時，若遇到要提供個人資料，大多也都會配合填寫，同意該網路平台使用其個人資料。

鈕則勳認為，多數民眾都在乎個資，也深怕個人資料受不肖廠商利用，但一般人在使用網路時，只在乎網路平台的便利性，卻鮮少仔細閱讀相關條款，「這是一個很弔詭的網路使用行為」，他建議，民眾應加強網路媒體使用素養，務必多加留意網路使用的安全性，確保個人權益不外流。

世新大學前校長、媒體觀察教育基金會董事長賴鼎銘則說，建立網路閱聽人的素養，確實很重要，但在社群網站上的個人資料是否公布，使用者都應有所節制。

賴鼎銘進一步說，網路上確實流傳大量的不實資訊，因此在網路社群媒體上，很容易出現「假新聞」，媒體觀察教育基金會將與卓越新聞獎基金會攜手合作，針對「假新聞」研擬出事實查核機制，把關新聞發布的正確性與品質。

(中國時報)