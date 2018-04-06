暫時停用臉書 有助減壓

2018年04月06日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

「臉書」爆發外洩用戶個資醜聞後，網路上發起「＃刪除臉書（#DeleteFacebook）」運動。不上臉書可能真的對你有好處，因為最新的一項研究發現，暫時停用臉書，有助於減壓。

主持這項研究的澳洲昆士蘭大學研究員范曼（Eric Vanman）表示，暫停使用臉書5天，可以降低體內「壓力荷爾蒙」皮質醇的濃度，有趣的是，在他們身體壓力減輕的同時，幸福感也降低。范曼說：「他們對生活的滿意度下降，並且期待恢復使用臉書。」

研究人員將138名臉書活躍用戶分為兩組。一組停止使用臉書5天，另一組照常使用臉書。在實驗開始前和結束後，研究員採集了實驗參與者的唾液樣本，檢測其中「皮質醇」濃度的變化。

范曼表示，雖然體內壓力荷爾蒙「皮質醇」減少，但是受試者無感，這可能是因為他們還沒有意識到自己的壓力已經下降。

研究人員認為，不上臉書，可以擺脫大量的資訊轟炸，但也切斷與朋友的社交關係，使用者可能有時覺得臉書上的大量資訊負擔沉重，至少短期不上臉書，可以減輕這種壓力。

范曼還表示，研究結果不一定是臉書獨有。暫停使用其它社交媒體可能同樣具有減壓效果。這項研究結果近日發表在《社會心理學期刊》（Journal of Social Psychology）上。這項研究只要求使用者不上臉書5天，如果拉長停用臉書的時間是否有助於改善負面情緒，則有待進一步研究。

其實對社群網站的研究一直都沒有少過。2016年就有研究顯示，使用社群網站得當，能與人正面互動、得到支持和連結感；但負面的互動與比較，則會帶來壓力與焦慮。2015年丹麥對1000多名臉書使用者所做的研究發現，受試者不上臉書一周，對生活的滿意度更高。

(中國時報)